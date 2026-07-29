Argentina, en vilo: FIFA ahora no perdona por lo que hicieron en el Mundial 2026

El escándalo sigue persiguiendo a la Selección de Argentina tras su participación en el Mundial de 2026.
Aunque la Albiceleste volvió a demostrar su poderío futbolístico al alcanzar la gran final del torneo, donde terminó cayendo 1-0 frente a España en un partido que se definió en la prórroga, el combinado sudamericano continúa siendo noticia por situaciones ocurridas fuera del terreno de juego.
Desde el desarrollo del campeonato, la selección argentina estuvo envuelta en diversas polémicas relacionadas con decisiones arbitrales, incidentes protagonizados por aficionados y futbolistas, así como comportamientos que ahora son objeto de investigación por parte de la FIFA.
El recorrido de Argentina en la Copa del Mundo estuvo acompañado de constantes debates.
A lo largo del torneo surgieron cuestionamientos por distintas acciones extradeportivas, mientras que la final ante España dejó nuevas controversias tras los incidentes registrados una vez finalizado el encuentro.
Ahora, cuando el Mundial ya quedó atrás, el foco vuelve a colocarse sobre la Albiceleste luego de que la FIFA anunciara la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La FIFA difundió este miércoles 29 de julio un comunicado oficial en el que confirmó que su Comisión Disciplinaria decidió abrir un expediente contra la AFA por posibles infracciones al Código Disciplinario del organismo.
Según explicó la entidad, la investigación comprende presuntas violaciones a los artículos relacionados con el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la competencia, conducta inadecuada, discriminación y agresiones racistas, además del orden y la seguridad en los partidos.
De acuerdo con el informe publicado por la FIFA, el procedimiento se fundamenta en diversos hechos registrados durante la participación de Argentina en el Mundial 2026, entre ellos cánticos y gestos considerados discriminatorios, retrasos en el inicio de algunos encuentros, incumplimientos de los protocolos oficiales de partido y seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y de los aficionados, así como el lanzamiento de objetos desde las gradas en diferentes compromisos disputados por la selección sudamericana.
El expediente también hace referencia a posibles infracciones a los artículos 13, 14, 15 y 17 del Código Disciplinario de la FIFA.
Aunque el organismo no especificó cuáles fueron las manifestaciones ajenas al ámbito deportivo que motivaron la investigación, diferentes reportes apuntan a los festejos posteriores a la victoria sobre Inglaterra en las semifinales, cuando varios integrantes del plantel argentino celebraron con una bandera que contenía la frase "Las Malvinas son argentinas", además de los cánticos relacionados con ese tema que se escucharon desde las tribunas del estadio de Atlanta.
Aquella bandera fue desplegada por varios futbolistas de la Albiceleste tras conseguir la clasificación a la final del Mundial, luego de la agónica remontada frente a Inglaterra el pasado 16 de julio. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y ahora forman parte del contexto que analiza la Comisión Disciplinaria de la FIFA dentro del expediente abierto contra la AFA.
Además del procedimiento contra la federación argentina, la FIFA abrió expedientes disciplinarios individuales contra los futbolistas Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala y el mediocampista español Gavi, debido a los incidentes registrados al término de la final entre España y Argentina.
Nahuel Molina enfrenta dos cargos por una presunta agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa— además de un procedimiento por conducta antideportiva. Según el informe, durante los festejos españoles empujó a Rodri cuando el mediocampista ingresó al campo para celebrar el título, situación que desencadenó empujones, manotazos y un tumulto entre jugadores de ambas selecciones.
Leandro Paredes, por su parte, acumula tres cargos por posibles agresiones. La FIFA señala que el volante argentino empujó a Eric García y posteriormente protagonizó un altercado con Gavi, a quien también empujó y golpeó en el rostro durante la gresca.
Thiago Almada fue incluido en el expediente por conducta antideportiva tras empujar a Gavi mientras el jugador español intentaba sujetarlo en medio de los incidentes. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, también deberá responder por un cargo de agresión después de un enfrentamiento con Dani Olmo.
Finalmente, la FIFA aclaró que todos los involucrados tendrán derecho a presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva.
La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección nacional, en una investigación que tiene como uno de sus principales ejes la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.