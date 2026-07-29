Argentina, en vilo: FIFA ahora no perdona por lo que hicieron en el Mundial 2026

De acuerdo con el informe publicado por la FIFA, el procedimiento se fundamenta en diversos hechos registrados durante la participación de Argentina en el Mundial 2026, entre ellos cánticos y gestos considerados discriminatorios, retrasos en el inicio de algunos encuentros, incumplimientos de los protocolos oficiales de partido y seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y de los aficionados, así como el lanzamiento de objetos desde las gradas en diferentes compromisos disputados por la selección sudamericana.