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Así se vivió el evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas"

El escritor Fausto Leonardo presentó sus nuevas obras literarias en un evento organizado por la Asociación Rodríguez de Vera - Adulto Mayor para recaudar fondos a beneficio del Banco Nacional de Pañales Desechables.

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 14:35 -
  • Marisol Soto
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El evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" reunió a amantes de la cultura y la buena mesa con un objetivo que trasciende el placer de los sentidos: apoyar a la Asociación Rodríguez de Vera – Adulto Mayor, impulsando su Programa Banco Nacional de Pañales Desechables, una iniciativa que dignifica la vida de cientos de personas de la tercera edad.

 Fotos: Héctor Paz
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La velada se llevó a cabo en el restaurante Atípicos de San Pedro Sula, donde cada aistente disfrutó una noche llena de literatura, gastronomía y vino en compañía de sus seres queridos.

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El Padre Fausto Leonardo presentó sus dos libros mientras compartió una tertulia con Darling Soriano frente al público.

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Mercy Rodríguez, Claribel Posas y Haidee Bueso
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María A. Flores, Fausto Leonardo y Marbella Orbegoso
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Marco Rietti, Julio Escoto y Flor Alvergue
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Isabel Escobar y Catalina Sevilla
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Karla de Morales y Carmen de Larach
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Darling Soriano y Keila Bográn
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Gabriela Trigueros, Marcia Ayala y Joseline Funes

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Sandra Alvarado, Aníbal Hernández y Michelle Montoya
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Jessie Caraccioli, Gabriela Becerril y Farah Robles
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María Isabel Rodríguez y Waldina Bográn
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Farah Robles y Marisol Soto
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