Así se vivió el evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas"

El evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" reunió a amantes de la cultura y la buena mesa con un objetivo que trasciende el placer de los sentidos: apoyar a la Asociación Rodríguez de Vera – Adulto Mayor, impulsando su Programa Banco Nacional de Pañales Desechables, una iniciativa que dignifica la vida de cientos de personas de la tercera edad.