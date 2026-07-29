Así se vivió el evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas"

El evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" reunió a amantes de la cultura y la buena mesa con un objetivo que trasciende el placer de los sentidos: apoyar a la Asociación Rodríguez de Vera – Adulto Mayor, impulsando su Programa Banco Nacional de Pañales Desechables, una iniciativa que dignifica la vida de cientos de personas de la tercera edad.
La velada se llevó a cabo en el restaurante Atípicos de San Pedro Sula, donde cada aistente disfrutó una noche llena de literatura, gastronomía y vino en compañía de sus seres queridos.
El Padre Fausto Leonardo presentó sus dos libros mientras compartió una tertulia con Darling Soriano frente al público.
Mercy Rodríguez, Claribel Posas y Haidee Bueso
María A. Flores, Fausto Leonardo y Marbella Orbegoso
Marco Rietti, Julio Escoto y Flor Alvergue
Isabel Escobar y Catalina Sevilla
Karla de Morales y Carmen de Larach
Darling Soriano y Keila Bográn
Gabriela Trigueros, Marcia Ayala y Joseline Funes
Sandra Alvarado, Aníbal Hernández y Michelle Montoya
Jessie Caraccioli, Gabriela Becerril y Farah Robles
María Isabel Rodríguez y Waldina Bográn
Farah Robles y Marisol Soto