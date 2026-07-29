"La More" no se guarda nada: La verdad de su fichaje por Choloma y mensaje a Benguché

"La More" rompió el silencio tras las críticas que recibió por su fichaje con el Club Deportivo Choloma y respondió a quienes cuestionaron su llegada a la Liga Nacional. El atacante no se guardó nada y también lanzó un mensaje al delantero hondureño Jorge Benguché..
El reconocido influencer y creador de contenido fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto cholomeño de cara al torneo que está próximo a comenzar, una noticia que tomó por sorpresa a muchos aficionados.
La llegada del tiktoker al equipo provocó una verdadera explosión en las redes sociales. Mientras algunos seguidores aplaudieron la decisión del club y destacaron el impacto mediático que puede generar su incorporación, otros cuestionaron la apuesta de la institución y criticaron que un personaje conocido principalmente por su contenido en plataformas digitales forme parte de la plantilla.
El inesperado fichaje de "La More" por el Club Deportivo Choloma continúa generando todo tipo de reacciones en el fútbol hondureño.
La More ya se puso a las órdenes de Héctor Vargas en el Choloma.
"Tuvimos una plática más que todo con el presidente para ser parte del club Choloma y así se dio. Realmente fue algo no rápido, sino que fue una plática bien, bien profunda", comenzó diciendo La More en charla con Fútbol Digital al contar la manera en que se dio su llegada.
"Contentos de estar acá en Choloma y sentir el calor de la gente. Es un sueño. De hecho, creí yo que iba a ser un jugador profesional hasta que me dediqué a las redes sociales, pero como dicen, nunca es tarde para hacer algo", remarcó La More.
La More reveló que ha estado en varios procesos: "realmente he estado en todas las categorías de deportes, desde U14, U16. Ya es un proceso, toda la base la tenemos y realmente, como te digo, no es algo totalmente nuevo para mí, el estar en un equipo de Liga Nacional", confesó.
"Realmente lo tomamos con mucha dedicación, mucho esfuerzo, sacrificio. Yo sé que lleva mucho sacrificio y por ahí la gente se cuestiona muchas cosas, ¿no?, de cómo es posible esto, que si estoy en condiciones", puntualizó de manera contundente.
El nuevo jugador del Choloma también habló sobre las críticas que recibió después del anuncio. La More aseguró que entiende que su fichaje genere debate, pero pidió respeto y aseguró que su objetivo es aportar al equipo.
"Nosotros nos vamos a preparar para eso. De todos modos, los que hablan son los que nunca han jugado fútbol en su vida, nunca han tocado un balón", dijo sin rodeos.
La incorporación del influencer se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del fútbol hondureño, no solo por lo deportivo, sino por el impacto que ha generado en redes sociales.
La directiva del Choloma apostó por una figura que cuenta con una gran cantidad de seguidores y que puede acercar a nuevos aficionados al proyecto del club Choloma.
El nuevo jugador del Choloma expresó su emoción por esta oportunidad y aseguró que asume con orgullo el reto de defender los colores de una institución con gran historia: “Llego a una institución enorme, con mucha historia. Asumo esta responsabilidad con mucho orgullo, sabiendo lo que representa defender estos colores y a toda la afición de Choloma”, manifestó La More.
El nuevo refuerzo del Club Deportivo Choloma reaccionó ante quienes se mostraron sorprendidos por su llegada al equipo y defendió la oportunidad que recibió, cuestionando el rendimiento de algunos delanteros de la Liga Nacional.
“Están asombrados por mi fichaje con el Club Deportivo Choloma, pero si los delanteros de la Liga Nacional no le golean a nadie. Como que Benguché fuera Michael Olise”, expresó .
Ahora, La More tendrá el desafío de responder en el terreno de juego y ganarse la confianza de quienes han puesto en duda su llegada. El torneo será la oportunidad para demostrar si el fichaje puede convertirse en una historia positiva para el equipo cholomeño.
Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de su debut y todos los reflectores estarán puestos sobre el influencer, quien pasó de crear contenido en redes sociales a convertirse en uno de los fichajes más comentados del fútbol hondureño.
El fichaje del creador de contenido por el Choloma ha generado una mezcla de sorpresa, curiosidad y debate entre los aficionados, principalmente porque no es habitual que un influencer pase a formar parte de un plantel profesional.
Sin embargo, La More dejó claro que no quiere que su llegada sea vista únicamente como un movimiento de marketing, sino como una oportunidad para aprender, competir y aportar al proyecto del club.