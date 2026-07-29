Real Madrid contacta a campeón, Arbeloa les quita a jugador y se ofrece al Barcelona

OFICIAL // El centrocampista inglés Jordan Henderson ha terminado su contrato con el Brentford para poder tener vía libre y fichar por el Chelsea como agente libre: "Me voy del Brentford con mucha gratitud por la oportunidad que el club me dio y con el apoyo y el cariño que me han dado a mí y a mi familia desde el primer día", dijo Henderson en un comunicado.