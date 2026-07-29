Real Madrid contacta a campeón, Arbeloa les quita a jugador y se ofrece al Barcelona

Así marcha el mercado de fichajes este miércoles 29 de julio en el fútbol internacional: salidas, renovaciones y refuerzos.
LO CONFIRMA // Neymar expresó este miércoles que no volverá a vestir la camiseta de la selección de Brasil, poniendo fin definitivo a su trayectoria internacional con la pentacampeona tras la eliminación del Mundial 2026: "Mi momento en la selección... creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más".
OFICIAL // Yann Bisseck renueva su contrato con el Inter de Milán hasta junio del 2031.
Javier ‘Chicharito’ Hernández dijo este miércoles que su fichaje por el Atlético Dallas del USL Championship, la segunda categoría del fútbol en Estados Unidos: "Me devolvieron las ganas de jugar al fútbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol".
OFICIAL // Tolu Arokodare se convierte en nuevo jugador del Ajax. Llega procedente del Wolves de Inglaterra.
PRESENTADO // El nuevo seleccionador italiano, Roberto Mancini, expuso este miércoles su intención de llevar a la 'Azzurra' al lugar "que merece", con la mente puesta en el próximo Mundial, tras reconocer "errores" en su primera etapa como entrenador del equipo nacional.
OFICIAL // Stefan Ortega se convierte en nuevo portero del Olympiacos de Grecia. Llega como agente libre.
Alejandro Balde habló sobre los rumores de salida del Barcelona con Sport: "No me voy. El Barça es mi casa. He estado en este club durante 16 años, toda mi vida. Quiero triunfar aquí, mi mente está aquí. En lo que pienso es en continuar muchos años más".
OFICIAL // El centrocampista inglés Jordan Henderson ha terminado su contrato con el Brentford para poder tener vía libre y fichar por el Chelsea como agente libre: "Me voy del Brentford con mucha gratitud por la oportunidad que el club me dio y con el apoyo y el cariño que me han dado a mí y a mi familia desde el primer día", dijo Henderson en un comunicado.
Sky Sports informa que Mauricio Pochettino está negociando un nuevo contrato para continuar al frente de la selección de Estados Unidos.
Fabrizio Romano informa que el Liverpool está en conversaciones con el PSG por el traspaso de Bradley Barcola para discutir los términos del movimiento. Aún no hay oferta oficial.
El Atlético de Madrid solo escuchará ofertas cercanas a 150 millones y de equipos fuera de LaLiga por Julián Álvarez. El Arsenal insiste y podría incluir a Gyökeres, Martinelli y Gabriel Jesús en un trueque para convencerlos.
El Tottenham Hotspur ha mostrado interés por Jules Koundé, sin embargo, el Barcelona cuenta con él por lo que no cuenta con muchas opciones.
El Real Madrid está negociando con el Estrasburgo de la Ligue 1 el traspaso del 50% de los derechos del delantero Jacobo Ortega a cambio de unos ocho millones de euros.
Matteo Moretto en 'La Pizarra de Quintana' destapa que Leon Goretzka, agente libre tras finalizar contrato con el Bayern Múnich, se ha ofrecido al Barcelona.
Fabrizio Romano revela que el Fulham está cerca de cerrar el acuerdo por César Palacios del Real Madrid. El equipo ahora lo comanda Arbeloa, su exentrenador.
Fabrizio Romano confirma que "el Real Madrid se ha puesto en contacto con el Manchester City por Rodri por primera vez. Las negociaciones han comenzado con conversaciones verbales entre los clubes. Florentino Pérez ha dado su aprobación al acuerdo tras permanecer las puertas cerradas durante meses. El Madrid indica que está dispuesto a gastar más de 50 millones de euros".
Fabrizio Romano revela que Ayyoub Bouaddi se encuentra cerca de cerrar su fichaje por el Manchester City. Sin embargo, habría que esperar si su incorporación se da ahora o en 2027. Todo depende de la situación de Rodri.
SkySport asegura que el Arsenal se resigna con Vinicius, porque ya saben que renovará con el Real Madrid.
Según lo revelado por el reputado periodista español Pepe Álvarez, Mark Bellingham, padre y agente del jugador, se reunió con los responsables del Real Madrid justo después del final de la temporada pasada, y les comunicó el deseo de su hijo de no continuar con el equipo.
Pepe Álvarez explicó, a través de su cuenta en la red social "X", que el padre de Bellingham justificó la petición de salida por la existencia de desacuerdos deportivos con algunos responsables de la dirección deportiva, lo que ha hecho que el jugador se sienta incómodo dentro del equipo, pese a su condición de titular indiscutible en el once del entrenador.
Añadió que la respuesta de la directiva del Real Madrid fue tajante y rotunda, al comunicar al padre del jugador que Jude Bellingham no está en venta bajo ninguna circunstancia, y que el club lo considera uno de los pilares fundamentales de su proyecto de futuro, sin intención alguna de desprenderse de él por muchas que sean las ofertas tentadoras.
Max Eberl, directivo del Bayern, zanjó los rumores que situaban a Olise en el Real Madrid: "Se volvió pesado cuando este tema se siguió alimentando una y otra vez, aunque tanto el Real Madrid como nosotros dejamos clara nuestra postura de que no hay absolutamente nada".