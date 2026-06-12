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Show de inauguración en EEUU, famosos, festejos, tristeza de Paraguay y Trump sorprende

Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial 2026 tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá.

Show de inauguración en EEUU, famosos, festejos, tristeza de Paraguay y Trump sorprende
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Las imágenes del show de la inauguración del Mundial 2026 en el Sofi Stadium de Los Ángeles, donde la Selección de Estados Unidos aplastó 4-1 a Paraguay en su debut en la Copa del Mundo.

 FOTOS: EFE Y FIFA
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Una banda de guerra -con los percursionistas ataviados de los colores rojo, azul y blanco- abrió el espectáculo junto a una enorme réplica de la Copa del Mundo de la FIFA y ante un estadio todavía con muchas sillas vacías que se fueron llenando en el transcurso de la gala inaugural.
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El rapero estadounidense Future actúa durante el espectáculo de la inauguración del Mundial 2026 en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
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La cantante sudafricana Tyla y el rapero estadounidense Future cantaron en la inauguración del Mundial 2026 en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
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La sexy y bella cantante tailandesa Lisa brindó un show en la inauguración del Mundial 2026 en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
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Lisa se robó las miradas con sus sexys bailes en la inauguración del Mundial 2026 en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
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Lisa apareció vestida con un sexy atuendo de blanco y cautivó a los presentes en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
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Poco después, la brasileña Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella, en un recinto que, curiosamente, lucía medio vacío. El concepto visual rindió homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.
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El evento tuvo una pausa después de los primeros actos musicales y continuó con la participación estelar de Katy Perry, uno de los nombres más esperados por el público estadounidense.
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El momento más solemne llegó con Katy Perry en el escenario del SoFi Stadium durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos y presentó "Wonder", tema incluido en su álbum 143.
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El actor estadounidense Jason Sudeikis habló durante el programa previo al partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay.
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Personas aparecieron sosteniendo las 48 banderas de las selecciones del Mundial 2026 durante la inauguración en el Sofi Stadium.
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El dúo de música country Dan + Shay canta el himno nacional de Estados Unidos antes del partido contra Paraguay.
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Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial 2026 tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá. Así fueron las tres inauguraciones.
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¡Sorpresa! Uno de los detalles políticos de la jornada fue la ausencia de Donald Trump en la ceremonia del SoFi Stadium. De acuerdo con la información compartida durante la cobertura, el presidente de Estados Unidos no asistió al evento ya que habría preferido evitar una posible reacción negativa del público en una ciudad y un estado históricamente dominados por el Partido Demócrata.
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El infiltrado en el partido Estados Unidos vs Paraguay. Caramelo, el superfanático mexicano, asistió al SoFi Stadium de Los Ángeles y llamó la atención de muchos.
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Las futbolistas de la Selección Femenina de Estados Unidos asistieron al SoFi Stadium para ver la inauguración del Mundial 2026.
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El actor estadounidense Tom Cruise entonando el himno nacional de Estados Unidos, junto al exfutbolista inglés David Beckham, presidente del Inter Miami.
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asistieron al partido debut de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial 2026.
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La cantante estadounidense Becky G asiste a la inauguración del Mundial 2026 este viernes, en el estadio SoFi en Los Ángeles.
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El exfutbolista español Carles Puyol, leyenda de España y del FC Barcelona, fue uno de los invitados a la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.
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El futbolista español Marc Bartra, del Betis, no se perdió a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.
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Sofía Vergara y Owen Wilson fueron otros de los famosos personajes que vivieron la inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles.
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La actriz y modelo Anya Taylor-Joy apareció en el SoFi Stadium con la camiseta de la Selección Argentina, donde se fue criada ya que nació en Miami. De madre inglesa y española y padre escocés naturalizado argentino.
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Weston McKennie puso el centro y Damián Bobadilla terminó metiendo el balón en su propia portería para el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay.
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Christian Pulisic y Weston McKennie gritando el autogol de Damián Bobadilla que significó el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay.
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El delantero Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 de Estados Unidos y lo gritó a todo pulmón.
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La celebración de los jugadores suplentes de Estados Unidos con Folarin Balogun.
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El zurdazo de Folarin Balogun para firmar su doblete y el 3-0 de Estados Unidos contra Paraguay.
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Sin duda, Folarin Balogun fue la figura de Estados Unidos ante Paraguay y Pulisic lo sabe.
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La euforia de los jugadores de Estados Unidos tras el tercer gol contra Paraguay.
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El look del entrenador argentino Mauricio Pochettino, de Estados Unidos, para su debut en el Mundial 2026.
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Julio César Enciso, estrella de Paraguay, cabizbajo junto a sus compañeros tras el final del primer tiempo en el que estaban abajo en el marcador 3-0 contra Estados Unidos.
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El lamento de Damián Bobadilla, autor del autogol que puso en ventaja a Estados Unidos.
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Miguel Almirón salió de la cancha con cara de decepción por la derrota de Paraguay en su debut en el Mundial 2026.
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El técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, no la pasó bien en su debut en el Mundial 2026 ante Estados Unidos.
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Maurício Magalhães anotó el gol del descuento de Paraguay en el segundo tiempo y así lo festejó.
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Gio Reyna entró de cambio y le puso la cereza al pastel con este golazo de tres dedos para el 4-1 de Estados Unidos ante Paraguay.
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La curiosa celebración de Gio Reyna tras marcar el gol que selló la victoria norteamericana.
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Los futbolistas de la Selección de Paraguay salieron cabizbajos y tristes por la derrota en su debut en el Mundial 2026 contra Estados Unidos.
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Eufórico: así celebró Mauricio Pochettino el triunfo de Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026.
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Mauricio Pochettino festejó con sus jugadores el triunfo de Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026.
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