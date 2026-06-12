Show de inauguración en EEUU, famosos, festejos, tristeza de Paraguay y Trump sorprende

¡Sorpresa! Uno de los detalles políticos de la jornada fue la ausencia de Donald Trump en la ceremonia del SoFi Stadium. De acuerdo con la información compartida durante la cobertura, el presidente de Estados Unidos no asistió al evento ya que habría preferido evitar una posible reacción negativa del público en una ciudad y un estado históricamente dominados por el Partido Demócrata.