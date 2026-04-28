Laura Pausini sufre crisis respiratoria en pleno concierto y preocupa a sus fans

Laura Pausini, tuvo que ser atendida de manera inmediata por parte de su equipo de trabajo ya que presentó complicaciones para respirar y por lo mismo, le costó trabajo cantar, por lo que pidió ayuda de oxígeno, como era de esperar las imágenes se viralizaron y causaron preocupación entre los fanáticos de la intérprete de temas como “Se fue”.
La salud de Laura Pausini encendió las alertas entre sus seguidores luego de que, en pleno concierto durante su presentación en Quito, viviera un momento complicado que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Las imágenes no tardaron en circular, mostrando a la cantante con visibles problemas para respirar.
Sin embargo, lo que parecía un momento de tensión también fue manejado con serenidad y hasta un toque de gracia por parte de la misma Laura Pausini.
Aunque la pausa fue breve, bastó para que los asistentes notaran que algo no estaba bien, generando un silencio expectante en el recinto.
Ante el malestar, un miembro de su equipo reaccionó de inmediato y le proporcionó una mascarilla de oxígeno. Y es que, lejos de generar pánico, fiel a su estilo, Pausini incluso encontró espacio para bromear, lo que ayudó a relajar el ambiente.
“¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no? (...) Si no me desmayo, me desmayaré”, dijo, provocando algunas risas entre los asistentes.
Es importante mencionar que esto que le sucedió a Laura Pausini no es no es un caso aislado, pues, la posible causa del problema es la altura, y es que, Quito se encuentra a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar incluso a quienes gozan de buena salud.
Y es que, la falta de oxígeno en ciudades de gran altitud suele provocar síntomas como fatiga o dificultad para respirar, especialmente en quienes no están acostumbrados. En este caso, todo indica que este factor fue determinante en lo ocurrido con la cantante italiana.
Hasta ahora, no se han reportado complicaciones adicionales en la salud de la cantante. Todo indica que se encuentra estable y que continuará con sus compromisos profesionales sin mayores contratiempos.