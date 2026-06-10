Conmoción en la televisión hondureña por la muerte de la chef Sandra Díaz

"Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa... Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos, que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con... que parecen de anuncio. Happy Birthday mi amor. Te amo mucho My Queen", escribió Juan Fernando Lobo.