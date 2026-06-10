Conmoción en la televisión hondureña por la muerte de la chef Sandra Díaz

La noticia del inesperado fallecimiento de la chef Sandra Díaz del Valle ha generado tristeza y desconcierto entre los televidentes hondureños. Y es que como una triste ironía de la vida, la chef Sandra Díaz estaba de cumpleaños este jueves 10 de junio.
Figuras y representantes de los medios de comunicación de Honduras han expresado su tristeza por el repentino fallecimiento de la experta en artes culinarias.
"Canal 11 expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Sandra Díaz del Valle, una compañera recordada con profundo cariño, respeto y admiración. Su partida deja un vacío enorme en esta casa televisiva, donde su voz, entrega y calidad humana quedarán siempre en la memoria de quienes compartieron con ella", publicaron en las redes sociales de Canal 11, medio para que el que la chef Sandra trabajó por más de seis años.
En otro post, Canal 11 recordó el día que la Chef Sandra se despidió de la televisora para continuar con otros proyectos: “Me enseñaron a valorar cada instante”: el emotivo mensaje que dejó la chef Sandra al despedirse de Canal 11 y que hoy cobra un significado especial tras confirmarse su fallecimiento. Canal 11 lamenta la partida de Sandra Isabel Díaz del Valle, recordada con cariño por sus compañeros como una profesional cercana y apreciada. Su mensaje de despedida hoy deja una huella entre colegas y televidentes", expresaron.
Por otro lado, la cadena TV Azteca Honduras, que fue el primer medio de comunicación en confirmar la muerte de la chef, lamentó profundamente su fallecimiento, pues Sandra Díaz era una de sus colaboradoras.
"Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía. Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, querida Chef Sandra", escribieron en las redes sociales de TV Azteca Honduras.
La chef Sandra Díaz del Valle estaba casada con el también reconocido presentador Juan Fernando Lobo. Ambos se mostraban muy enamorados y felices en sus redes sociales, e incluso este jueves el conductor le había dedicado un lindo mensaje por su cumpleaños.
"Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa... Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos, que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con... que parecen de anuncio. Happy Birthday mi amor. Te amo mucho My Queen", escribió Juan Fernando Lobo.
Juntos tenían el proyecto "La receta del amor", con el cual grababan divertidos clips de su día a día, así como su amor por la gastronomía y la cultura de Honduras.
Juan Fernando Loco y la chef Sandra Díaz también compartieron recientemente en el Carnaval de La Ceiba.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la chef hondureña, Sandra Díaz.
De acuerdo con un comunicado publicado por TV Azteca Honduras, la familia de Sandra Díaz ha pedido privacidad y respeto en este difícil momento.