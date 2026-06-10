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Mundial 2026: Estados Unidos explicó por qué el árbitro somalí fue deportado

La exclusión del juez africano generó impacto en el fútbol internacional, luego de que autoridades estadounidenses detectaran información considerada sensible.

Mundial 2026: Estados Unidos explicó por qué el árbitro somalí fue deportado
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El Mundial 2026 quedó envuelto en polémica tras la decisión de Estados Unidos de vetar al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por supuestos vínculos de seguridad.

 Fotos: Redes Sociales.
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El Mundial 2026 sufrió un inesperado cambio tras la exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.
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Artan aspiraba a hacer historia como el primer juez somalí en dirigir un partido mundialista.
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Su aventura rumbo al torneo terminó en Miami, donde las autoridades le mostraron tarjeta roja migratoria.
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Según un funcionario estadounidense, CBP realizó una revisión más profunda al momento de su llegada.
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Durante la inspección, los agentes detectaron información considerada negativa por las autoridades.
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Entre los hallazgos señalados figura una presunta relación con sospechosos de organizaciones terroristas.
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Esa información fue suficiente para que Estados Unidos le negara el ingreso al país.
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Además del rechazo de entrada, se activó un procedimiento de expulsión expedita.
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Artan había sido nombrado Árbitro Masculino del Año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol.
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Desde la Casa Blanca aseguraron que existía una razón de peso detrás de la medida: La Casa Blanca responde a la decisión de negar la entrada a Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan. “Tras una inspección más exhaustiva por parte de la CBP, se descubrió información desfavorable, incluyendo vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas. Se le niega la entrada a Estados Unidos en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración del presidente Trump no permitirá que ninguna amenaza a la seguridad entre en nuestro país, sin excepción.”
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Andrew Giuliani confirmó que consultó con autoridades de seguridad sobre el caso.
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Sin revelar detalles, Giuliani insistió en que la decisión estuvo respaldada por información sólida.
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Somalia sostiene que el árbitro contaba con una visa estadounidense válida para viajar.
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La administración Trump reiteró que no permitirá el ingreso de ninguna amenaza a la seguridad nacional.
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