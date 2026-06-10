Mundial 2026: Estados Unidos explicó por qué el árbitro somalí fue deportado

Desde la Casa Blanca aseguraron que existía una razón de peso detrás de la medida: La Casa Blanca responde a la decisión de negar la entrada a Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan. “Tras una inspección más exhaustiva por parte de la CBP, se descubrió información desfavorable, incluyendo vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas. Se le niega la entrada a Estados Unidos en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración del presidente Trump no permitirá que ninguna amenaza a la seguridad entre en nuestro país, sin excepción.”