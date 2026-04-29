Locura en Río de Janeiro previo al concierto gratis de Shakira

Entre ellos, Lenon Bezerra, quien desde los siete años es un aficionado de Shakira y viajó a Río de Janeiro desde Manaos, en pleno corazón de la Amazonía brasileña, para ver a su diva, pues su expectativa es que "va a ser un show memorable", dijo a EFE.El joven encontró en Saara el famoso abanico que la cantante popularizó en las redes luego de que su equipo lo adquiriera en el popular mercado.