¡Fiesta latina! Así fue el espectacular show de la inauguración del Mundial 2026

La Copa Mundial de 2026 comenzó oficialmente este jueves con una espectacular ceremonia inaugural en el icónico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volvió a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.
Miles de aficionados colmaron las gradas del recinto para presenciar un espectáculo cargado de música, color y emociones que sirvió como antesala del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia reunió a destacados artistas internacionales y latinoamericanos, convirtiendo el arranque del torneo en una auténtica fiesta para el fútbol.
La agrupación mexicana Maná fue la encargada de abrir el show, encendiendo el ambiente entre los asistentes.
Posteriormente, el cantante venezolano Danny Ocean tomó el escenario para interpretar “Partidazo”, uno de los temas oficiales vinculados a la competición.
Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con la aparición de Los Ángeles Azules junto a Belinda, quienes hicieron cantar y bailar al público con la interpretación de “Por Ella”, desatando una ovación en el mítico estadio mexicano.
La fiesta continuó con la presentación del colombiano J Balvin, quien mantuvo la energía en lo más alto antes del momento más esperado de la ceremonia.
La aparición de Shakira. La estrella barranquillera, que volvió a vincular su voz a una Copa del Mundo, interpretó junto al nigeriano Burna Boy el himno oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”.
La ceremonia se extendió por cerca de 20 minutos y concluyó con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Ciudad de México y el techo del Estadio Azteca, marcando el inicio oficial de la cita futbolística más importante del planeta.
Con música, tradición y una producción de primer nivel, México dio el puntapié inicial a un Mundial que promete ser histórico, no solo por ser organizado por tres países, sino también por reunir a 48 selecciones en la edición más grande jamás disputada.
La ceremonia inició con instrumentos musicales característicos de México como los protagonistas. “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones".