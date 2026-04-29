Gaby Spanic, actriz de "La Usurpadora", arremete contra revista

A través de un comunicado, la intérprete cuestionó la veracidad del contenido publicado y señaló directamente irregularidades en el manejo de la información. “Ante la reciente publicación realizada por la revista (...) me veo en la necesidad de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida, la cual carece de veracidad, ética periodística y respeto hacia mi persona”, expresó en declaraciones retomadas por MILENIO.