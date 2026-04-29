Gaby Spanic, actriz de "La Usurpadora", arremete contra revista

La actriz Gaby Spanic protagoniza una nueva controversia mediática tras pronunciarse en contra de una revista de espectáculos que difundió señalamientos sobre un supuesto abuso de procedimientos estéticos, los cuales ella rechazó de forma categórica.
A través de un comunicado, la intérprete cuestionó la veracidad del contenido publicado y señaló directamente irregularidades en el manejo de la información. “Ante la reciente publicación realizada por la revista (...) me veo en la necesidad de aclarar y desmentir categóricamente la información difundida, la cual carece de veracidad, ética periodística y respeto hacia mi persona”, expresó en declaraciones retomadas por MILENIO.
Según detalló, el artículo contenía lo que calificó como “afirmaciones falsas y manipuladas”, que, a su juicio, tendrían como propósito afectar su imagen pública.
La actriz también denunció el uso de material visual alterado. “Se han utilizado imágenes alteradas y descontextualizadas que no corresponden a la realidad, generando una percepción distorsionada y ofensiva sobre mi apariencia y decisiones personales”, indicó.
En su posicionamiento, Spanic fue enfática al rechazar las versiones difundidas: “Quiero dejar absolutamente claro que: "No he abusado de procedimientos estéticos, como se sugiere de manera irresponsable. Las imágenes difundidas han sido manipuladas con evidente intención de perjudicar"”.
Asimismo, cuestionó el tratamiento editorial de la entrevista en la que se basó la publicación. “La entrevista presentada ha sido editada de forma tendenciosa, alejándose de lo que realmente expresé”, añadió.
En el mismo comunicado, la actriz deslindó de cualquier responsabilidad a las personas vinculadas a la conversación original. Aseguró que Rodrigo Fragoso y el Dr. Gama “actuaron de buena fe en todo momento, con profesionalismo y respeto”.
“Ellos no tiene responsabilidad alguna sobre el contenido publicado ni sobre las decisiones editoriales de dicho medio”, puntualizó, al tiempo que reiteró su postura frente a lo ocurrido. Spanic también defendió su trayectoria y compromiso con su carrera artística, enfatizando que no permitirá que se difundan versiones que atenten contra su integridad.
“Como figura pública, siempre he asumido mi carrera con compromiso, disciplina y amor por mi trabajo. No voy a permitir que se construyan narrativas falsas a costa de mi integridad (...) Gabriela Spanic”, concluyó.
En paralelo a su pronunciamiento, la actriz compartió una imagen reciente en sus redes sociales, donde se muestra con un vestido color vino con estampado floral, como una forma de evidenciar su apariencia actual frente a lo que considera versiones distorsionadas.