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Victoria Kühne, la empresaria que conquistó el corazón de Cristian Castro

Conoce quién es Victoria Kühne, la empresaria y productora musical que confirmó su romance con Cristian Castro.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 09:30 -
  • Redacción web
Victoria Kühne, la empresaria que conquistó el corazón de Cristian Castro
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El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras confirmar su romance con Victoria Kühne, una destacada empresaria, productora musical y cantante mexicana.

 Foto @VictoriaKühne
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La noticia salió a la luz luego de que Kühne compartiera en redes sociales una serie de fotografías junto al intérprete de Azul y Por amarte así, imágenes que rápidamente despertaron reacciones entre sus seguidores y medios de espectáculos. Pero, ¿quién es la mujer que ha conquistado al hijo de Verónica Castro?

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Originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, Victoria Kühne Morales ha construido una sólida carrera dentro de la industria musical y empresarial.

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Nacida el 28 de julio de 1986, la regiomontana ha destacado no solo por su faceta artística, sino también por liderar uno de los estudios de grabación más importantes de Latinoamérica.

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Desde temprana edad mostró interés por la música. A los 13 años comenzó sus estudios de canto clásico y, apenas un año después, obtuvo su primer papel en teatro musical. Su preparación la llevó a Florencia, Italia, donde se formó en música contemporánea y clásica.

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Más adelante continuó sus estudios de actuación en Australia y Los Ángeles, donde tuvo acercamiento con productores vinculados a Disney Channel.

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Uno de sus mayores logros llegó al ámbito empresarial. La compañía fundada originalmente por su padre bajo el nombre de Southern Signal pasó a sus manos cuando tenía 26 años. Bajo su dirección, la transformó en Victoria Records, una firma que ganó prestigio internacional.

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En 2018, la revista especializada Mix Magazine reconoció a Victoria Records como uno de los 13 mejores estudios del mundo, una distinción que consolidó su posición en la industria.

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Por sus instalaciones han pasado artistas de talla internacional como The Strokes, Morrissey, Rauw Alejandro, Gloria Trevi, The Warning y M.I.A., entre otros.

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Además de su faceta como empresaria, Kühne ha cosechado reconocimientos personales. Ha sido ganadora de dos premios Grammy y acumula más de 50 nominaciones a distintos galardones internacionales.

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También ha sido mencionada por Forbes como una líder empresarial en una industria históricamente dominada por hombres.

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En cuanto a su vida privada, Victoria Kühne ha mantenido un perfil discreto. Aunque ahora su relación con Cristian Castro se ha hecho pública, no existen registros oficiales ni confirmados de romances anteriores con figuras conocidas.

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Con esta nueva relación, la empresaria vuelve a caparar reflectores, no solo por su vínculo sentimental con el cantante, sino por la trayectoria que ha construido en el mundo de la música y los negocios.

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