Destapan razón por la que suegra mató a Carolina Flores

A casi dos semanas del asesinato de la modelo y exreina de belleza Carolina Flores, nuevas tensiones familiares han surgido. Los tíos de Carolina aparecieron con fuertes testimonios.
El asesinato de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez, ocurrió el 15 de abril en Polanco (aunque fue notificado a las autoridades hasta el día siguiente). De manera inmediata comenzaron a circular diversas versiones sobre quién habría sido la responsable, señalando principalmente a su suegra, Érika “N”, como principal implicada.
Los usuarios en redes esperan con ansias la noticia de la detención de Érika “N”, y aunque aún no se saben las causas exactas del homicidio, nuevos detalles salen a la luz.
La familia de Carolina Flores se dio cita en el canal de YouTube “Mafian”, donde se hicieron reveladoras declaraciones sobre la trágica muerte de la exreina de belleza.
Cinthia y Javier Flores, hermanos de Jorge Flores (fallecido padre de Carolina), contaron que la muerte de Jorge ocurrió en extrañas circunstancias, por lo que Carolina recibió una fuerte indemnización económica (mínimo dos millones de dólares). Para sorpresa de muchos, la modelo presuntamente recibió ese dinero en compañía de su suegra, Érika “N”.
Según Javier, tío de Carolina, en redes mencionaban que su sobrina era la “mantenida”, pero las cosas eran totalmente diferentes. Por otra parte, aseguró que Alejandro, hijo de Érika “N”, presuntamente sería cómplice directo del asesinato, y no duda de un interés económico.
"Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice", dijo Javier Flores, tío de Carolina Flores.
Javier ahondó también en la reacción de Alejandro, misma que se puede ver en el vídeo del asesinato, algo que muchos también criticaban. En su opinión, el esposo de Carolina “no reaccionó”, dando pie a múltiples interpretaciones.
Esto genera una nueva hipótesis en torno al homicidio de Carolina Flores, aunque aún no se ha confirmado que las autoridades investigan esta línea, en redes creen que sí puede ser la razón real.
Durante la entrevista, Javier Flores expresó su preocupación por el bienestar del bebé de Carolina Flores, cuestionando la capacidad de Alejandro para ejercer su rol como padre en medio de la tragedia.