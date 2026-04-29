¿El chimpancé Bubbles heredó millones de Michael Jackson? Esto se sabe

El chimpancé Bubbles, célebre por haber sido la mascota del ícono del pop Michael Jackson, volvió a captar la atención pública tras cumplir 40 años en el santuario donde reside desde hace dos décadas, reavivando una pregunta que ha circulado durante años: ¿recibió una herencia millonaria del artista?
Bubbles llegó a la vida del cantante en 1983, cuando aún era una cría procedente de una instalación de investigación en Texas. Durante sus primeros años, convivió estrechamente con Jackson, incluso en el icónico rancho Neverland Ranch, donde formó parte del entorno cotidiano del artista.
En ese periodo, el chimpancé se convirtió en una figura mediática, acompañando al cantante en diversas apariciones públicas y compartiendo espacios dentro de su residencia, lo que contribuyó a su notoriedad internacional.
Sin embargo, con el paso del tiempo y su crecimiento natural, Bubbles dejó de ser apto para la convivencia doméstica. En 1989 fue trasladado a una propiedad vinculada al entrenador de animales Bob Dunn, donde comenzó a interactuar con otros chimpancés en un entorno más adecuado.
Años después, el animal fue reubicado de forma permanente en el Center for Great Apes, un santuario especializado en el cuidado de primates rescatados o retirados de entornos inapropiados.
Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, comenzaron a circular versiones que aseguraban que el chimpancé había sido beneficiado con una herencia cercana a los dos millones de dólares. No obstante, esta información fue desmentida oficialmente años más tarde.
En 2019, el propio santuario aclaró que Bubbles no figura en el testamento del artista, desmintiendo así las especulaciones sobre una asignación económica directa tras su fallecimiento.
A pesar de ello, el centro confirmó la existencia de un acuerdo firmado por un familiar de Jackson, mediante el cual se cubren los costos anuales de mantenimiento del animal desde su llegada a las instalaciones.
Además, tanto la empresa MJJ Productions como el patrimonio del cantante han continuado respaldando económicamente el cuidado del chimpancé, contribuyendo también a mejoras en las instalaciones del santuario.
Actualmente, Bubbles vive en un entorno controlado junto a otros primates, donde recibe atención especializada, enriquecimiento ambiental y estímulos que incluyen material audiovisual y musical relacionado con su antiguo cuidador. De acuerdo con Patti Ragan, directora fundadora del centro, el chimpancé aún muestra reacciones ante estos estímulos. “Si viera a Michael Jackson [en persona], por supuesto que lo recordaría y se volvería loco de alegría al saludarlo”, expresó, destacando el vínculo que marcó la vida del animal.