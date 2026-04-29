¿El chimpancé Bubbles heredó millones de Michael Jackson? Esto se sabe

Actualmente, Bubbles vive en un entorno controlado junto a otros primates, donde recibe atención especializada, enriquecimiento ambiental y estímulos que incluyen material audiovisual y musical relacionado con su antiguo cuidador. De acuerdo con Patti Ragan, directora fundadora del centro, el chimpancé aún muestra reacciones ante estos estímulos. “Si viera a Michael Jackson [en persona], por supuesto que lo recordaría y se volvería loco de alegría al saludarlo”, expresó, destacando el vínculo que marcó la vida del animal.