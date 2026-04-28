Maluma estrena su nuevo álbum 'Loco X volver' y destaca sus raíces colombianas

Todo parece indicar que la tendencia de reivindicar sonidos locales de los que hemos tenido entregas recientes como los nuevos elepés de Bad Bunny o el inminente de Anitta ha calado también en un Maluma que ha pasado los dos últimos años trabajando en este elepé del que ha ido ofreciendo adelantos que formarán parte del proyecto: 1+1, junto a Kany García; Botero, con Arcángel y NTG; Con el Corazón, grabada con el fallecido Yeison Jiménez; y Pa’ La Seca, en colaboración con Ryan Castro.