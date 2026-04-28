Maluma estrena su nuevo álbum 'Loco X volver' y destaca sus raíces colombianas

Maluma está listo para mostrar una nueva versión de sí mismo. El artista colombiano ha anunciado el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Loco X Volver, que llegará el 15 de mayo y que él mismo describe como el proyecto más íntimo y transformador de toda su carrera.
El disco, compuesto por 14 canciones, combina colaboraciones, géneros diversos y una narrativa emocional que refleja un proceso de sanación personal mientras reivindica Colombia, Medellín, sus raíces, su cultura y su infancia.
El título del álbum no es casual. Maluma ha explicado que Loco X Volver es una declaración de intenciones: un regreso a Juan Luis, su nombre real, y a la esencia que lo impulsó a convertirse en una de las figuras más influyentes del pop latino.
"Extrañaba a ese niño soñador", ha confesado en sus redes sociales, donde compartió un vídeo anunciando el proyecto. "Buenas buenas que se dice mi gente. Saludos. Estoy nervioso pero quiero hacer este vídeo de la forma más natural, orgánica y tranquila del mundo porque esto que les voy a contar es muy importante para mí".
"Llevo trabajando dos años en esto y es que viene nuevo álbum y se llama Loco x volver y llega el 15 de mayo. No saben la felicidad y la emoción de esta noticia sobre este disco que he estado haciendo durante años. Ustedes van a ser testigos de este nuevo caparazón de lo que soy ahora. Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, extrañaba ese niño soñador y volví".
"Ahora estoy bien, feliz y emocionado. Es un álbum que me ayudó a sanar. Es el más importante y personal que he hecho. Los amo como un hijuepu*a. Gracias por estar aquí y por escuchar mi música tantos años que me han acompañado".
Es un momento muy especial para mí. Espero que se sientan identificados. Un álbum que representa mis raíces, mi cultura, mi esencia y mi corazón. 15 de mayo Loco x volver. Qué emoción tan hijuepu*a" confirma en su anuncio.
Todo parece indicar que la tendencia de reivindicar sonidos locales de los que hemos tenido entregas recientes como los nuevos elepés de Bad Bunny o el inminente de Anitta ha calado también en un Maluma que ha pasado los dos últimos años trabajando en este elepé del que ha ido ofreciendo adelantos que formarán parte del proyecto: 1+1, junto a Kany García; Botero, con Arcángel y NTG; Con el Corazón, grabada con el fallecido Yeison Jiménez; y Pa’ La Seca, en colaboración con Ryan Castro.
La portada del disco, que muestra una fotografía suya de la infancia, refuerza esa idea de reconexión con sus raíces. "Este álbum es un homenaje a nuestra tierra, nuestra gente, nuestra cultura y nuestros ancestros. Gracias a todos por sus mensajes, hoy ha sido un día lindo y emotivo, sáquense porfa 5 minutos y se ven esta pieza. Agradecimiento infinito al equipo y a @stillz por creer y crear la visión " explica Maluma en sus redes sociales.
Loco X Volver llega tres años después de su último trabajo, Don Juan (2023) e intentará reeditar el éxito que tuvieron muchos de sus anteriores álbumes: Papi Juancho, 11:11, F.A.M.E... Además de los sencillos ya anunciados no tendremos que esperar demasiado para escuchar la próxima canción ya que este 30 de abril parece que presentará Q HP PIÑATA junto a Sky Rompiendo y KrisR 'El Trap de Kolombia'.