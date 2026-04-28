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Honduras: Periodista deportiva y futbolista anuncian el nacimiento de su primer hijo

La chica y el jugador hondureño han recibido mensajes de felicitaciones tras convertirse en padres por primera vez.

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 21:27 -
  • Redacción
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Linda periodista deportiva de Honduras y futbolista se han convertido en padres por primera vez.

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La linda periodista Cristel Osorio se ha convertido en madre por primera vez.

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Cristel Osorio se ha consolidado en los últimos años como una de las comunicadoras deportivas con mayor visibilidad en Honduras contando con muchos seguidores en sus redes sociales.
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Su trabajo en coberturas de fútbol, entrevistas a jugadores y presencia en estadios la han convertido en una figura reconocida por la afición hondureña
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Con el paso del tiempo, también ha ganado notoriedad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su labor profesional y momentos de su vida personal.
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Esta vez, Cristel Osorio ha dejado a un lado el tema de los deportes ya que se ha convertido en madre por primera vez.
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El futbolista Yeison Mejía es la pareja sentimental de Cristel y hoy ambos se han convertido en padres por primera vez.

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Cristel Osorio y Yeison Mejía son dos figuras conocidas dentro del entorno deportivo de Honduras, cada uno desde su respectivo campo: ella en el periodismo y la presentación deportiva, y él como futbolista profesional en la Liga Nacional.
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Cristel Osorio se ha convertido en madre y se ha expresado muy emocionada por esa nueva etapa.

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"Conocí el amor más grande de mi vida. Después de tanto esperar, soñar y sentirte dentro de mí, por fin te tengo en mis brazos", comenzó diciendo Cristel .

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"Fueron momentos intensos, llenos de nervios, fuerza y esperanza... pero cada segundo valió la pena al escuchar tu primer llanto", señaló la joven Cristel Osorio al informar que es madre.
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"Eres mi milagro, mi mayor bendición, mi razón para ser más fuerte cada día.Hoy nace una nueva versión de mí: una mamá dispuesta a darlo todo por ti. Bienvenido al mundo, mi amor... te prometemos cuidarte, amarte y acompañarte siempre”, cerró diciendo Osorio.
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El mensaje de Cristel Osorio junto al futbolista Yeison Mejía junto su pequeño.

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Las redes sociales ya se han inundado con mensajes de felicitaciones para Cristel Osorio y Yeison Mejía ya que se han convertido en padres por primera vez.
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Tanto Cristel Osorio como Yeison Mejía son figuras públicas en Honduras, por lo que su vida personal suele generar interés mediático y comentarios constantes en redes sociales.
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La pareja logra mantener un vínculo fuerte y saludable a pesar de los desafíos que suponen sus respectivos trabajos.
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Yeison Mejía es un futbolista hondureño que ha desarrollado su carrera principalmente en la Liga Nacional, destacando por su paso en equipos importantes como el Motagua y Real España, actualmente forma parte de los Potros del Olancho FC.
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En una entrevista, Cristel Osorio contó que lo que inicialmente la atrajo hacia Yeison Mejía fue su carácter atento, amable y respetuoso. Ella confesó, con un toque de humor, que desde el principio pensó: “Ese negrito tiene que ser mío”.
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La pasión de Cristel Osorio por el fútbol no es reciente; viene desde su niñez, y su romance con el deportista es un reflejo de esta pasión.
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