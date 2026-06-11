Medicina Forense se pronuncia sobre muerte de la chef Sandra Díaz

La muerte de la chef Sandra Díaz ha generado consternación entre representantes del sector gastronómico, televisivo y seguidores de su trayectoria profesional en Honduras.
Lo que más ha impactado a familiares, amigos y colegas es que la comunicadora murió el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46. Su partida generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde figuras de la televisión, periodistas, chefs y seguidores lamentaron su fallecimiento.
Sandra Díaz era una de las personalidades más conocidas de la gastronomía y la televisión nacional. A lo largo de su carrera trabajó en importantes medios de comunicación, entre ellos Canal 11 y TV Azteca Honduras, donde destacó por su carisma y cercanía con el público.
Además de su faceta como comunicadora, era reconocida por su pasión por la cocina y por promover la gastronomía hondureña en distintos espacios televisivos y eventos nacionales. Familiares, amigos y compañeros de trabajo la recuerdan como una mujer alegre, profesional y comprometida con cada proyecto que emprendía.
La Dirección General de Medicina Forense informó que especialistas realizan la autopsia médico legal a Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández, conocida públicamente como la chef Sandra, con el objetivo de establecer científicamente las causas de su fallecimiento.
Durante una entrevista en Televicentro, la portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, explicó que médicos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo en la morgue del Hospital Escuela, donde falleció la reconocida presentadora y chef hondureña de 46 años.
Según detalló la funcionaria, el caso fue clasificado inicialmente como una muerte de causa indeterminada, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para cumplir con el protocolo correspondiente y practicar la autopsia.
“Los médicos forenses determinaron trasladar el cadáver a la morgue del Ministerio Público para practicarle su respectiva autopsia médico legal y determinar cuál fue la causa y manera de muerte”, explicó Alvarado.
La portavoz indicó que, hasta el momento, Medicina Forense no cuenta con información concluyente sobre la condición médica que llevó a Sandra Díaz del Valle a recibir atención en el Hospital Escuela antes de su fallecimiento.
De acuerdo con los datos preliminares, la presentadora acudió al centro asistencial en busca de atención médica, donde posteriormente murió. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información clínica para esclarecer las circunstancias del caso.
“No hay un expediente clínico disponible en este momento. Los médicos deben recopilar y analizar la documentación médica para determinar si padecía alguna patología o si había sido sometida recientemente a algún procedimiento”, señaló Alvarado.
Medicina Forense también mantiene comunicación con familiares de la comunicadora para obtener información sobre antecedentes médicos y datos relacionados con profesionales de salud que pudieron haberla atendido previamente.