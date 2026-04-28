Real Madrid con dos fichajes y una salida, se ofrece al Barcelona y Olise define su futuro

Entérate de los fichajes y rumores de las últimas horas en el campo internacional.
OFICIAL: Sergio Canales, de 35 años, pone fin a su etapa con los Rayados del Monterrey en México. Su futuro parece estar en España, en el Racing de Santander donde empezó su carrera deportiva.
OFICIAL: El Fenerbahçe destituyó al técnico italo-alemán Domenico Tedesco un día después de la goleada encajada en el derbi liguero contra el líder Galatasaray (3-0), una derrota que acabó con sus últimas esperanzas de ganar título.
El AC Milan esta en busca de jóvenes talentos. Según Fussballdaten, el conjunto italiano se ha fijado en Mert Kömür (20), jugador del Augsburgo. El mediapunta es considerado como una joya y también estaría en la órbita del Borussia Dortmund.
OFICIAL: El Bayern Múnich ya confirmó que no fichará de forma permanente al delantero senegalés Nicolas Jackson, por lo que el jugador regresará a la disciplina del Chelsea, al que pertenece, este verano.
Ante los rumores de que Alisson Becker está dispuesto a aceptar una oferta para marcharse a la Juventus, el Liverpool se prepara para intentar convencer al portero brasileño, de 33 años, de que siga en el club de Anfield. El cancerbero ha sido parte fundamental en los títulos ganados por el equipo 'red' desde su llegada, empezando por una Champions y dos Premier Leagues.
Alex Grimaldo (30), internacional español del Bayer Leverkusen, le hizo un guiño al Milan en una entrevista en 'MilanNews.it': "Estoy contento en el Bayer Leverkusen, pero el Milan es uno de los clubes más grandes de Italia, con un estadio, una afición y un equipo increíbles. Los jugadores queremos jugar en los mejores clubes del mundo, y el Milan es un equipo histórico. Pero estoy muy feliz en Alemania. Ya veremos...".
Según Fabrizio Romano, la Roma ha decidido no ejecutar la cláusula de opción de compra del extremo malagueño Bryan Zaragoza (24), tendrá que volver al Bayern Múnich este verano y su futuro deberá resolverse.
Los rumores sobre la posible llegada de Paulo Dybala (32) a Boca crecieron exponencialmente durante los últimos días. El centrocampista argentino quedará libre en junio ya que finaliza su contrato con la Roma.
Xabi Alonso podría volver a los banquillos y su nombre suena en el Chelsea.
Según Ryan Taylor Sport, el Arsenal sueña con el fichaje de Julián Álvarez y está dispuesto a sacar la chequera para fichar al delantero argentino. Le sale competencia al Barcelona ya que los culés lo quieren.
El Bayern Múnich abrirá negociaciones para renovar a Harry Kane al final de la temporada, según confirmó el director ejecutivo, Karl-Heinz Rummenigge, en una entrevista con T-Online.
Según informa Ekrem Konur, El Bayern Múnich está considerando a Dusan Vlahovic (26) como el delantero suplente de Harry Kane.
Marcus Rashford aceptaría un salario menor para quedarse en el Barcelona y no regresar al Manchester United. A pesar de una exitosa temporada cedido en el Barça, el delantero inglés se enfrenta a un futuro incierto, mientras que el club azulgrana atraviesa dificultades financieras de cara al mercado de fichajes.
Endrick: El delantero brasileño es el primer refuerzo garantizado para Real Madrid de cara a la próxima campaña. Estuvo cedido a préstamo en los últimos meses en el Lyon de Francia.
Nico Paz: Además de Endrick, el volante argentino vuelve al Real Madrid y es el segundo refuerzo del equipo merengue de cara a la próxima campaña.
El Real Madrid ya ha decidido que Álvaro Arbeloa no seguirá al frente del equipo la próxima temporada.
Sorpresa. El lateral izquierdo Marc Cucurella, destacado jugador del Chelsea de Inglaterra, no se olvida del FC Barcelona y dejó entrever que le gustará formar parte del equipo culé: “Sería difícil rechazarlo. Tendría que pensar en mi familia. Si viene, vendrá y veremos la decisión que se toma”, aseguró el jugador que fue formado en La Masía.
El Real Madrid quiere renovar a Aurélien Tchouaméni. Pese a los rumores que lo vinculan con el Manchester United, el club quiere la continuidad del francés, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.
En el Bayern Múnich comunicaron que no contemplas la salida de Michael Olise este verano bajo ningún escenario, pese al interés que pueda generar. "Para un jugador como Olise, no hay precio que nos haga dudar", señalaron.