Real Madrid con dos fichajes y una salida, se ofrece al Barcelona y Olise define su futuro

Alex Grimaldo (30), internacional español del Bayer Leverkusen, le hizo un guiño al Milan en una entrevista en 'MilanNews.it': "Estoy contento en el Bayer Leverkusen, pero el Milan es uno de los clubes más grandes de Italia, con un estadio, una afición y un equipo increíbles. Los jugadores queremos jugar en los mejores clubes del mundo, y el Milan es un equipo histórico. Pero estoy muy feliz en Alemania. Ya veremos...".