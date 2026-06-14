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Emocionante: así arrancó la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

Miles de corredores comenzaron a llegar desde las 5:00 de la mañana al parqueo de Comisariato Los Andes para ser protagonistas de la histórica edición.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 05:17 -
  • German Alvarado
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Las mejores imágenes del inicio de la histórica 50 edición de la Maratón LA PRENSA- Gatorade que comenzó este domingo desde las 5 de la mañana en San Pedro Sula, Honduras.

 Fotos Frankly Muñoz, Neptali Romero, Moisés Valenzuela, Yospeh Amaya, Héctor Paz.
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San Pedro Sula vive una jornada histórica con la celebración de la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, el evento atlético más importante de Honduras y uno de los más prestigiosos de Centroamérica.
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Más que una competencia deportiva, la carrera se ha convertido en una tradición que une generaciones y que cada año supera todas las expectativas.
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Desde antes de las 5:00 de la mañana, miles de corredores comenzaron a llegar al punto de partida para ser parte de la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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La emoción era evidente entre los corredores, quienes llegaron en horas de la madrugada para prepararse y vivir una experiencia inolvidable en las calles de San Pedro Sula.
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El ambiente festivo comenzó mucho antes del amanecer, cuando miles de participantes se concentraron en el área de salida con la ilusión de alcanzar sus metas personales.
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Con entusiasmo y muchas expectativas, los participantes realizaron ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de iniciar la competencia más importante del atletismo hondureño.
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Los Atletas aprovecharon los minutos previos a la salida para estirar músculos y ultimar detalles antes de recorrer los diferentes circuitos de la carrera.
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Miembros de la Cruz Roja realizaron sus respectivos trabajos desde antes del inicio.
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Entre sonrisas, fotografías y rutinas de calentamiento, los corredores demostraron su entusiasmo por formar parte de una edición histórica de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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La ilusión de completar la carrera se refleja en cada corredor, que desde antes de las 5:00 am se hizo presente para estirar, calentar y disfrutar de la gran fiesta deportiva de Honduras.
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Una de las bellas chicas que se ha hecho presente a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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