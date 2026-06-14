Emocionante: así arrancó la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

Las mejores imágenes del inicio de la histórica 50 edición de la Maratón LA PRENSA- Gatorade que comenzó este domingo desde las 5 de la mañana en San Pedro Sula, Honduras.
San Pedro Sula vive una jornada histórica con la celebración de la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, el evento atlético más importante de Honduras y uno de los más prestigiosos de Centroamérica.
Más que una competencia deportiva, la carrera se ha convertido en una tradición que une generaciones y que cada año supera todas las expectativas.
Desde antes de las 5:00 de la mañana, miles de corredores comenzaron a llegar al punto de partida para ser parte de la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La emoción era evidente entre los corredores, quienes llegaron en horas de la madrugada para prepararse y vivir una experiencia inolvidable en las calles de San Pedro Sula.
El ambiente festivo comenzó mucho antes del amanecer, cuando miles de participantes se concentraron en el área de salida con la ilusión de alcanzar sus metas personales.
Con entusiasmo y muchas expectativas, los participantes realizaron ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de iniciar la competencia más importante del atletismo hondureño.
Los Atletas aprovecharon los minutos previos a la salida para estirar músculos y ultimar detalles antes de recorrer los diferentes circuitos de la carrera.
Miembros de la Cruz Roja realizaron sus respectivos trabajos desde antes del inicio.
Entre sonrisas, fotografías y rutinas de calentamiento, los corredores demostraron su entusiasmo por formar parte de una edición histórica de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La ilusión de completar la carrera se refleja en cada corredor, que desde antes de las 5:00 am se hizo presente para estirar, calentar y disfrutar de la gran fiesta deportiva de Honduras.
Una de las bellas chicas que se ha hecho presente a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.