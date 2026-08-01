Enfado y dolor por Honduras: señalan a los culpables y Panamá se burla

La Selección Sub-20 de Honduras firmó una de las noches más dolorosas y vergonzosas de los últimos años al sufrir una contundente goleada de 4-0 frente a Panamá, resultado que consumó un nuevo fracaso internacional para el fútbol catracho
La derrota dejó a la Bicolor eliminada del Premundial de Concacaf y, al mismo tiempo, sin opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo Sub-20 ni de pelear por uno de los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Tras el pitazo final, la indignación no tardó en trasladarse a las redes sociales. Miles de aficionados expresaron su frustración por el pobre rendimiento de la Bicolor, mientras que periodistas, analistas y exfutbolistas señalaron a los principales responsables del fracaso.
Diario Diez: "Papelón y eliminados".
En Diario LA PRENSA calificamos de nuevo fracaso lo ocurrido.
ESPN Centroamérica.
El periodista hondureño Óscar Funes dejó sus valoraciones.
Panorama Deportivo de Honduras.
Los análisis apuntaron a la falta de un proyecto sólido para el desarrollo de futbolistas, la escasa evolución del equipo durante el torneo y los constantes errores defensivos que terminaron siendo determinantes frente a una Panamá que mostró mayor orden, intensidad y contundencia.
Las críticas también se enfocaron en el cuerpo técnico encabezado por Orlando López. Diversos comentaristas cuestionaron las decisiones tomadas durante el proceso y en el partido decisivo, además de recordar que Honduras vuelve a quedarse sin Mundial Sub-20 y sin opciones de disputar unos Juegos Olímpicos.
Orlando López es uno de los señalados como culpables de la eliminación.
El periodista hondureño Heber Betancourth.
Periodista hondureño Felipe Valencia dejó su comentario.
Bebeto Flores de Honduras.
Claudia Torres de Honduras dejó su punto de vista.
El periodista hondureño Gustavo Caballero lanzó contundente comentario en sus redes sociales.
Periodista hondureño Jafeth Moreno.
La ola de críticas no se limitó al cuerpo técnico. En redes sociales y distintos espacios de opinión, numerosos aficionados, periodistas y analistas también apuntaron sus señalamientos hacia la dirigencia de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), encabezada por Jorge Salomón y el secretario José Ernesto Mejía.
En el caso de Panamá, los periodistas alabaron a su selección.
"Hijos", burla de uno de los periodistas panameños tras golear a Honduras.
Chepe Bomba de Panamá no podía faltar y dejó su punto de vista.
Deportes RPC de Panamá.