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Enfado y dolor por Honduras: señalan a los culpables y Panamá se burla

Arden las redes sociales tras el papelón de Honduras en el Premundial Sub-20 que se realiza en México.

Enfado y dolor por Honduras: señalan a los culpables y Panamá se burla
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La Selección Sub-20 de Honduras firmó una de las noches más dolorosas y vergonzosas de los últimos años al sufrir una contundente goleada de 4-0 frente a Panamá, resultado que consumó un nuevo fracaso internacional para el fútbol catracho
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La derrota dejó a la Bicolor eliminada del Premundial de Concacaf y, al mismo tiempo, sin opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo Sub-20 ni de pelear por uno de los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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Tras el pitazo final, la indignación no tardó en trasladarse a las redes sociales. Miles de aficionados expresaron su frustración por el pobre rendimiento de la Bicolor, mientras que periodistas, analistas y exfutbolistas señalaron a los principales responsables del fracaso.
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Diario Diez: "Papelón y eliminados".
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En Diario LA PRENSA calificamos de nuevo fracaso lo ocurrido.

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ESPN Centroamérica.
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El periodista hondureño Óscar Funes dejó sus valoraciones.
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Panorama Deportivo de Honduras.
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Los análisis apuntaron a la falta de un proyecto sólido para el desarrollo de futbolistas, la escasa evolución del equipo durante el torneo y los constantes errores defensivos que terminaron siendo determinantes frente a una Panamá que mostró mayor orden, intensidad y contundencia.
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Las críticas también se enfocaron en el cuerpo técnico encabezado por Orlando López. Diversos comentaristas cuestionaron las decisiones tomadas durante el proceso y en el partido decisivo, además de recordar que Honduras vuelve a quedarse sin Mundial Sub-20 y sin opciones de disputar unos Juegos Olímpicos.
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Orlando López es uno de los señalados como culpables de la eliminación.
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El periodista hondureño Heber Betancourth.

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Periodista hondureño Felipe Valencia dejó su comentario.
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Bebeto Flores de Honduras.
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Claudia Torres de Honduras dejó su punto de vista.
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El periodista hondureño Gustavo Caballero lanzó contundente comentario en sus redes sociales.
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Periodista hondureño Jafeth Moreno.
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La ola de críticas no se limitó al cuerpo técnico. En redes sociales y distintos espacios de opinión, numerosos aficionados, periodistas y analistas también apuntaron sus señalamientos hacia la dirigencia de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), encabezada por Jorge Salomón y el secretario José Ernesto Mejía.
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En el caso de Panamá, los periodistas alabaron a su selección.

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"Hijos", burla de uno de los periodistas panameños tras golear a Honduras.
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Chepe Bomba de Panamá no podía faltar y dejó su punto de vista.
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Deportes RPC de Panamá.
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