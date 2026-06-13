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Mundial 2026: Vinícius brilló con un golazo, roja perdonada y un arrestado

Con un estadio repleto y dos selecciones candidatas a avanzar de ronda, Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Mundial 2026: Vinícius brilló con un golazo, roja perdonada y un arrestado
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La selección de Brasil y Marruecos protagonizaron un vibrante duelo en su estreno en la fase de grupos del Mundial 2026, un encuentro que dejó emociones de principio a fin, un golazo de Vinícius Júnior, una polémica arbitral y hasta un incidente en los alrededores del estadio.

 Fotos: EFE -Redes Sociales.
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Los aficionados brasileños comenzaron la fiesta desde las primeras horas del día, tiñendo de amarillo y verde las calles cercanas al escenario del compromiso.
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Como es habitual, la torcida brasileña mostró toda su pasión y entusiasmo al acompañar nuevamente a la Canarinha en una Copa del Mundo.
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Antes del inicio del partido, las autoridades reportaron la detención de un aficionado marroquí en las inmediaciones del recinto, tras un incidente que requirió la intervención policial.
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El MetLife Stadium fue el majestuoso escenario que albergó este atractivo enfrentamiento entre dos selecciones que aspiran a llegar lejos en la máxima cita del fútbol.
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Los jugadores brasileños realizaron los últimos movimientos de calentamiento ante la mirada de miles de seguidores que esperaban un gran espectáculo.
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Carlo Ancelotti vivió una jornada especial al dirigir su primer partido al frente de Brasil en una Copa del Mundo.
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Desde los primeros minutos, Vinícius Júnior comenzó a mostrar destellos de su calidad, generando peligro cada vez que entraba en contacto con el balón.
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Con el paso de los minutos, el compromiso fue elevando su intensidad y se convirtió en una auténtica batalla futbolística en cada sector del campo.
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Sin embargo, el primer golpe lo dio Marruecos. Ismael Saibari recibió un preciso pase filtrado, ganó la espalda de la defensa y definió con una elegante vaselina ante la salida de Alisson para abrir el marcador.
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El atacante celebró con enorme euforia, consciente de que estaba poniendo en ventaja a su selección frente a la pentacampeona del mundo.
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Los futbolistas marroquíes corrieron a abrazar al goleador en una celebración que reflejaba la magnitud del momento.
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Tras el tanto encajado, Brasil adelantó líneas y aumentó la presión ofensiva, con Vinícius como el principal referente en ataque.
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Al minuto 32, el extremo del Real Madrid recibió un balón por la banda izquierda, encaró hacia el área, se perfiló hacia su pierna derecha y sacó un potente disparo que terminó incrustándose en el fondo de la portería para firmar un auténtico golazo.
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La afición brasileña explotó de alegría en las gradas, mientras los jugadores aprovecharon la pausa para reorganizarse y recibir indicaciones desde el banquillo.
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La jugada más polémica del encuentro llegó cuando Achraf Hakimi realizó una dura entrada sobre Vinícius Júnior, una acción que generó reclamos por parte de Brasil, ya que muchos consideraron que merecía la tarjeta roja directa.
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En la segunda mitad, Brasil logró asentarse mejor sobre el terreno de juego y buscó con insistencia el gol de la ventaja, aunque Marruecos se mostró sólido en defensa y cerró los espacios.
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El choque entre brasileños y marroquíes terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta del fútbol, con un ambiente espectacular tanto en las tribunas como dentro del terreno de juego.
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