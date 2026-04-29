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Los jugadores más guapos que robarán miradas en el Mundial 2026

Más allá de su talento en la cancha, estos futbolistas destacan por su atractivo y estilo, robándose todas las miradas y consolidándose como los más guapos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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En medio de la intensidad y la pasión que se vive en la Copa Mundial de la FIFA 2026, no solo el talento dentro del campo está dando de qué hablar, sino también el atractivo de varios jugadores que se han robado todas las miradas.

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Leandro Daniel Paredes Benítez es un futbolista argentino. Juega con la selección de Argentina desde el 13 de junio de 2017.

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Julián Álvarez​ es un futbolista argentino de 26 años que juega como delantero.

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Lucas Tolentino Coelho de Lima, conocido deportivamente como Lucas Paquetá, es un futbolista brasileño de 28 años.
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El colombiano Richard Ríos es uno de los futbolistas sudamericanos que más ha crecido en los últimos años y hoy destaca tanto por su talento como por su historia de superación.
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Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, más conocido como Vinícius Jr. o Vini Jr., es un futbolista brasileño de 25 años.
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Rodrigo Javier De Paul es un futbolista argentino que juega de mediocampista de 31 años.
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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es un futbolista y empresario portugués de 41 años de edad.
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Diogo Meireles da Costa es un futbolista portugués de 26 años.
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Joan Garcia Pons es un futbolista español que juega como portero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, tiene 24 años de edad.
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Paulo Exequiel Dybala es un futbolista argentino que juega como delantero en la A. S. Roma de la Serie A de Italia de 32 años.
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Fermín López Marín es un futbolista español de 22 años que juega de centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

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Estos jugadores no solo brillan por su fútbol, también conquistan miradas y se convierten en los verdaderos galanes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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