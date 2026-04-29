Atlético se despide de crack, los polémicos penales y pelea del Cholo con Ben White

Un futbolista del Atlético de Madrid no volvería a jugar en el Metropolitano, mientras Diego Simeone afronta un duro golpe tras sufrir dos bajas por lesión, en una noche en la que el VAR también acaparó protagonismo al señalar tres penales en las semifinales de la Champions League.
Así se encontraban los aficionados en las gradas durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputaron este miércoles en el estadio Metropolitano.
El Cholo Simeone dio la primera sorpresa antes del partido y castigó a Juan Musso, el arquero que estuvo defendiendo al Atlético de Madrid en las fases pasadas de Champions y semifinales de Copa del Rey. Sin embargo, Oblak entró en su reemplazo.
El Atlético de Madrid salió con Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
El Arsenal, por su parte, sale con David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, Saliba, Hincapié; Declan Rice, Odegaard, Zubimendi; Madueke, Gyökeres y Martinelli.
Por su parte, Mikel Arteta contará con los suplentes Kepa, Setford, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Salmon, Eze, Norgaard, Saka, Gabriel Jesus, Trossard y Dowman.
Los técnicos del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone y del Arsenal, el español Mikel Arteta, se saludan antes del inicio del encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Atlético de Madrid y Arsenal en el estadio Metropolitano
El primer tiempo fue muy apagado, pero todo se desarmó con el penal polémico al Arsenal. Viktor Gyokeres recibió de Zubimendi en el área y cayó en el área de forma clara. El Cholo Simeone protestó al igual que sus futbolistas, mientras que el árbitro lo tuvo muy claro desde el principio y desde la sala VAR ratificaron su decisión.
Parecía que Odegaard iba a encargarse del lanzamiento, pero finalmente fue Gyökeres. El sueco, con mucha tranquilidad, miró fijamente a Oblak y puso la pelota en el lado derecho de la portería defendida por el esloveno.
Diego Simeone estalló de furia al ver cómo Ben White pisaba el escudo del Atlético de Madrid mientras se dirigía al túnel de vestuarios.
En el descanso, el consentido e hijo del Cholo Simeone tuvo que ser sustituido. Giuliano Simeone, que terminó con molestias físicas el primer acto del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, salió del encuentro y en su puesto ingresó Robin Le Normand
El Atlético de Madrid salió con otra cara en el segundo tiempo. Corría el minuto 53 cuando Griezmann, en el saque de esquina, buscó a Marcos Llorente en la frontal del área. El jugador rojiblanco le pegó de primeras con la derecha y el balón dio de lleno en la mano de Ben White.
Rápidamente, los jugadores del Atleti y toda la hinchada apretó de lo lindo al trencilla. Makkelie fue directo al monitor para revisar la acción del ecuatoriano e indicó el punto fatídico para alegría local.
Julián Álvarez cogió el balón con mimo y lo colocó en el punto fatídico para hacer un lanzamiento perfecto.
La 'Araña' disparó con pierna derecha y la pelota entró de lleno por el lado derecho. Golpeo también seco y fuerte.
La mala noticia para el Atlético de Madrid fue en el 77'. Cuando Julián Álvarez, delantero del Atlético, ha sido sustituido por Alex Baena en el minuto 75 de partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tras estar una minutos cojeando por el césped.
Atlético de Madrid le bajó el gas y el Arsenal apretó y en el 80' el Metropolitano entró en suspenso tras un penalti sobre Eze que señaló primero el árbitro en directo y luego lo rectificó en el VAR. Un alivio para el equipo colchonero de Simeone.
Al final el marcador no se movió más y el Arsenal salió con un resultado positivo para culminar su serie en casa el próximo martes 5 de mayo donde el Atlético tendrá que salir a ganar o al menos empatar para irse a tiempos extras e incluso hasta los penales.
La noticia más triste de este día es que Antoinne Griezmann jugó su último partido de Champions League en el Metropolitano con la camisa del Atlético.
Se despidió a lo grande: este fue el último baile en el Metropolitano, MVP en su último partido en casa de UCL de su carrera