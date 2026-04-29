Chelsea recibe duro revés: figura es sancionada con cuatro años sin jugar al fútbol

El Chelsea sufre un duro revés tras confirmarse la sanción de una de sus figuras ofensivas por un caso de dopaje.
El caso de Mykhaylo Mudryk dio un giro drástico tras confirmarse una de las sanciones más duras en el fútbol reciente por un caso de dopaje.
El extremo del Chelsea recibió un castigo de cuatro años de inhabilitación, quedando completamente fuera de la élite competitiva.
La medida fue tomada por la Football Association luego de comprobarse un resultado positivo por meldonio en los controles.
El internacional ucraniano ya se encontraba suspendido de forma provisional desde diciembre de 2024 mientras avanzaba la investigación.
El meldonio es una sustancia prohibida que mejora la resistencia física al aumentar la capacidad de oxigenación en el organismo.
Mudryk no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024, cuando jugó competición europea con el conjunto londinense.
En aquel encuentro, incluso logró marcar, sin imaginar que sería su última aparición antes del escándalo.
El atacante llegó al Chelsea en 2023 procedente del Shakhtar Donetsk como una de las grandes promesas del fútbol europeo.
Su fichaje se cerró por una cifra cercana a los 70 millones de euros, generando enormes expectativas en Inglaterra.
Sin embargo, nunca logró consolidarse plenamente en el esquema del equipo, dejando sensaciones irregulares.
Con la sanción confirmada, el futbolista estaría alejado de las canchas hasta diciembre de 2028, un golpe durísimo para su carrera.
Durante este proceso, ya ha cumplido aproximadamente 17 meses sin actividad oficial debido a la suspensión inicial.
A pesar del fallo, Mudryk ha defendido su inocencia y su entorno insiste en que no hubo intención de doparse.
Por ello, el jugador acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo con la esperanza de reducir o anular la sanción impuesta.