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Chelsea recibe duro revés: figura es sancionada con cuatro años sin jugar al fútbol

Golpe contundente para el Chelsea FC, que pierde a una de sus principales armas ofensivas tras la resolución oficial.

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El Chelsea sufre un duro revés tras confirmarse la sanción de una de sus figuras ofensivas por un caso de dopaje.
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El caso de Mykhaylo Mudryk dio un giro drástico tras confirmarse una de las sanciones más duras en el fútbol reciente por un caso de dopaje.
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El extremo del Chelsea recibió un castigo de cuatro años de inhabilitación, quedando completamente fuera de la élite competitiva.
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La medida fue tomada por la Football Association luego de comprobarse un resultado positivo por meldonio en los controles.
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El internacional ucraniano ya se encontraba suspendido de forma provisional desde diciembre de 2024 mientras avanzaba la investigación.
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El meldonio es una sustancia prohibida que mejora la resistencia física al aumentar la capacidad de oxigenación en el organismo.
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Mudryk no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024, cuando jugó competición europea con el conjunto londinense.
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En aquel encuentro, incluso logró marcar, sin imaginar que sería su última aparición antes del escándalo.
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El atacante llegó al Chelsea en 2023 procedente del Shakhtar Donetsk como una de las grandes promesas del fútbol europeo.
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Su fichaje se cerró por una cifra cercana a los 70 millones de euros, generando enormes expectativas en Inglaterra.
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Sin embargo, nunca logró consolidarse plenamente en el esquema del equipo, dejando sensaciones irregulares.
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Con la sanción confirmada, el futbolista estaría alejado de las canchas hasta diciembre de 2028, un golpe durísimo para su carrera.
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Durante este proceso, ya ha cumplido aproximadamente 17 meses sin actividad oficial debido a la suspensión inicial.
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A pesar del fallo, Mudryk ha defendido su inocencia y su entorno insiste en que no hubo intención de doparse.
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Por ello, el jugador acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo con la esperanza de reducir o anular la sanción impuesta.
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