Emergencia en Texas: tornado provoca destrucción y personas heridas en Mineral Wells

Varias personas sufrieron lesiones tras el paso de un tornado que impactó la ciudad de Mineral Wells, en Texas, durante la noche del martes 28 de abril.
El fenómeno se produjo en el sexto día consecutivo de un sistema de tormentas intensas que ha afectado zonas del Medio Oeste y el sur de Estados Unidos.
El tornado tocó tierra en Mineral Wells, ubicada aproximadamente a 130 kilómetros al oeste de Dallas, cerca de las 5:00 de la tarde, según informaron las autoridades locales.
Como consecuencia, dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar por heridas de menor gravedad.
El jefe de bomberos de la ciudad, Ryan Dunn, señaló que hasta el momento no se han registrado muertes ni reportes de personas desaparecidas. No obstante, indicó que aún no se cuenta con detalles precisos sobre la condición de los dos pacientes hospitalizados.
Varias casas y una parte importante del área industrial resultaron afectadas por el fenómeno, aunque las autoridades indicaron que la magnitud real de los daños deberá determinarse con una inspección más detallada.
El jefe de la policía de Mineral Wells, Tim Denison, explicó que se impuso un toque de queda desde las 10:00 de la noche del martes en la zona impactada, con el objetivo de evitar el ingreso de personas a sectores que podrían representar un riesgo tras la tormenta.
Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Fort Worth tienen previsto realizar este miércoles una evaluación en Mineral Wells para analizar los estragos y estimar la fuerza del tornado.
Mientras tanto, la escuela secundaria de la localidad ha sido habilitada como punto de encuentro para reunir a las familias afectadas.
Personal de la Cruz Roja también se encuentra presente en el lugar ofreciendo apoyo y recursos a los damnificados. El jefe policial Tim Denison señaló además que la comunidad ha empezado a organizarse para brindar colaboración a los afectados.
Las tormentas registradas el martes también estuvieron acompañadas por granizadas intensas en varias regiones. En las cercanías de Godley, Texas, se reportaron piedras de hielo de gran tamaño, algunas comparables al tamaño de un pomelo.
De forma similar, en Springfield, Missouri, cayó granizo que llegó a alcanzar dimensiones cercanas a pelotas de tenis y béisbol, lo que ocasionó daños en automóviles y la caída de postes de electricidad en distintos puntos de la ciudad.