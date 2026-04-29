Escándalo: Arbeloa lo aparta y no volverá a jugar ni un minuto más con el Real Madrid

Real Madrid atraviesa una complicada situación con Álvaro Arbeloa en la puerta de salida y un vestuario en entredicho. En las últimas horas se informa que el entrenador ha apartado a un futbolista que no volvería a jugar ni un minuto más con la camiseta merengue.
Álvaro Arbeloa ha acumulado muchas críticas durante las últimas semanas por los irregulares resultados que ha obtenido el Real Madrid desde su llegada.
El Real Madrid de Arbeloa está lejos del título de la Liga Española, a 11 puntos del líder Barcelona y con muchas dudas en su juego cada semana.
Bajo el mando de Arbeloa, los merengues también quedaron afuera de la Copa del Rey contra el Albacete y eliminados de la Champions League en cuartos de final ante el Bayern Múnich. Otra temporada en blanco del Real Madrid.
Arbeloa también ha sido criticado por otro motivo, esto por el trato que le ha dado a una leyenda del Real Madrid y al que prácticamente tiene apartado.
Para mucha gente, es inaceptable el comportamiento que ha tenido Arbeloa con el capitán del primer equipo, a quien ha humillado en varias ocasiones.
Por ejemplo, una de esas humillaciones fue cuando el entrenador del Real Madrid dio minutos a David Jiménez antes que a Dani Carvajal.
En España no entienden el motivo por el cual el dorsal ‘2’ ha tenido un papel tan residual, aunque es cierto que ya no está en su mejor versión. Desde que se rompió la rodilla, hace prácticamente un par de años, no ha vuelto a ser el mismo, y así se ha podido comprobar cuando ha estado en el terreno de juego.
Dani Carvajal (34 años) ha cometido muchos errores graves, y ha quedado demostrado que ya no está preparado para ser titular indiscutible, ni para jugar los partidos decisivos.
Sin embargo, tampoco se puede decir que su principal rival por la titularidad, Trent Alexander-Arnold, haya estado mucho mejor que él. Precisamente por esta razón, creen que Dani Carvajal se ha merecido más oportunidades.
El problema es que no tiene espacio en los planes del actual inquilino del banquillo en el Santiago Bernabéu, y únicamente ha jugado en situaciones de extrema necesidad. Un gesto que muchos creen que es una venganza de Arbeloa contra Carvajal.
Y es que Arbeloa no perdona que fuera Dani Carvajal quien le jubilara, y el responsable de su salida del Real Madrid hace exactamente una década. Ahora, se ha tomado la justicia por su cuenta, relegando al veterano defensor al ostracismo.
Y como explican desde el portal web ‘Defensa Central’, Álvaro Arbeloa tiene decidido continuar con el mismo ‘modus operandi’, así que no cederá a las críticas ni a las recomendaciones que ha recibido por Dani Carvajal.
El entrenador del Real Madrid dejará a Dani Carvajal en el banquillo durante todo lo que queda de curso, y parece muy complicado que vuelva a vestirse de corto.
Así que Carvajal se despedirá del Real Madrid por la puerta de atrás, y es muy probable que ya haya disputado su último partido vistiendo de blanco.
Cabe destacar que Dani Carvajal finaliza contrato con el Real Madrid el 30 de junio, y no ha recibido ninguna oferta para renovar, ni la recibirá. Su salida es inminente.
Un triste final para un jugador que ha marcado una época en la entidad, y que puede presumir de tener un palmarés envidiable.
Dani Carvajal es uno de los jugadores más laureados en la historia del Real Madrid, acumulando 27 títulos oficiales hasta abril 2026. Destacan sus 6 UEFA Champions League, igualando el récord histórico, junto con 4 Ligas, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.