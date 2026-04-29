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Kenya Morales muere tras ser tiroteada; su esposo también fue hallado sin vida

Kenya Enid Morales Dávila, de 37 años, murió tras ser herida de bala en Guayama; su esposo, Ferdinand Dávila Vélez, fue hallado sin vida en la misma residencia

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Kenya Enid Morales Dávila, de 37 años, falleció luego de haber sido herida de bala presuntamente por su esposo, Ferdinand Dávila Vélez.
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Kenya Enid Morales Dávila murió tras permanecer hospitalizada en el hospital Menonita de Guayama.
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Kenya Morales recibió dos impactos de bala en la cabeza, según la información preliminar de las autoridades.
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Su esposo, Ferdinand Dávila Vélez, de 56 años, fue hallado sin vida en la residencia del barrio Villodas, en Guayama.
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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 3 de la comunidad Villodas, escenario del suceso investigado.
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Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron la escena tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
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En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de Ferdinand Dávila Vélez, quien se habría privado de la vida.
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En la escena se decomisó una pistola calibre .40, marca Sig Sauer, presuntamente utilizada en el incidente.
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También fue incautado un cargador con siete municiones como parte de la evidencia recopilada por las autoridades.
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Los hechos ocurrieron en el patio de la residencia, donde fueron encontrados ambos cuerpos.
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Los hijos de la pareja fueron evacuados del lugar y posteriormente quedaron bajo custodia de su abuela materna.
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La Policía continúa investigando las circunstancias del hecho violento ocurrido en el barrio Villodas.
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