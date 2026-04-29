Kenya Morales muere tras ser tiroteada; su esposo también fue hallado sin vida

Kenya Enid Morales Dávila, de 37 años, falleció luego de haber sido herida de bala presuntamente por su esposo, Ferdinand Dávila Vélez.
Kenya Enid Morales Dávila murió tras permanecer hospitalizada en el hospital Menonita de Guayama.
Kenya Morales recibió dos impactos de bala en la cabeza, según la información preliminar de las autoridades.
Su esposo, Ferdinand Dávila Vélez, de 56 años, fue hallado sin vida en la residencia del barrio Villodas, en Guayama.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 3 de la comunidad Villodas, escenario del suceso investigado.
Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron la escena tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de Ferdinand Dávila Vélez, quien se habría privado de la vida.
En la escena se decomisó una pistola calibre .40, marca Sig Sauer, presuntamente utilizada en el incidente.
También fue incautado un cargador con siete municiones como parte de la evidencia recopilada por las autoridades.
Los hechos ocurrieron en el patio de la residencia, donde fueron encontrados ambos cuerpos.
Los hijos de la pareja fueron evacuados del lugar y posteriormente quedaron bajo custodia de su abuela materna.
La Policía continúa investigando las circunstancias del hecho violento ocurrido en el barrio Villodas.