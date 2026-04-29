Power dressing y glamour en la noche más fashion de Tegucigalpa

En alianza con The Walt Disney Company, la velada transformó el espacio en un escenario de estética editorial inspirado en el power dressing, con asistentes que interpretaron el código con propuestas que combinaron elegancia clásica y apuestas contemporáneas. En la imagen, Daniel Salazar, Eloy Bravo, Blanca Bendeck y Ariel Flores.
El evento incluyó una red carpet diseñada con enfoque de portada, un photobooth con impresión instantánea y una estación de mixología que acompañó la experiencia social. En la imagen, Pamela Cruz y Nidia Rodríguez.
Gabriela Puerto, Alessia López, Luis Murillo y Marisela Cano.
Hanna Sosa.
Marian Sagastume.
Tissy Lardizabal y Antonella Balleta.
Ana Alvarenga.
Mabel y Nadia Galeano.
Elzette Casanova y Patricia Castillo.
Daniella Alvarado y Andrea Pineda.
La jornada culminó en la sala de cine, donde el selecto grupo de invitados presenció la proyección de la esperada secuela protagonizada por el icónico personaje de Miranda Priestly.