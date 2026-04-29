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Power dressing y glamour en la noche más fashion de Tegucigalpa

Revista Estilo reunió a la élite de la moda hondureña e invitados especiales en la Plaza Sol de Mall Multiplaza, en Tegucigalpa, para la premiere exclusiva de “El diablo viste a la moda 2”.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 19:44 -
  • Redacción web
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En alianza con The Walt Disney Company, la velada transformó el espacio en un escenario de estética editorial inspirado en el power dressing, con asistentes que interpretaron el código con propuestas que combinaron elegancia clásica y apuestas contemporáneas. En la imagen, Daniel Salazar, Eloy Bravo, Blanca Bendeck y Ariel Flores.

 Foto: Héctor Hernández
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El evento incluyó una red carpet diseñada con enfoque de portada, un photobooth con impresión instantánea y una estación de mixología que acompañó la experiencia social. En la imagen, Pamela Cruz y Nidia Rodríguez.

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Gabriela Puerto, Alessia López, Luis Murillo y Marisela Cano.

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Hanna Sosa.

 Foto: Héctor Hernández
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Marian Sagastume.

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Tissy Lardizabal y Antonella Balleta.

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Ana Alvarenga.

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Mabel y Nadia Galeano.

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Elzette Casanova y Patricia Castillo.

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Daniella Alvarado y Andrea Pineda.

 Foto: Héctor Hernández
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La jornada culminó en la sala de cine, donde el selecto grupo de invitados presenció la proyección de la esperada secuela protagonizada por el icónico personaje de Miranda Priestly.

 Foto: Héctor Hernández
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