Hipótesis en caso de la pequeña Emily en Colón: Policía investiga posibles amenazas

Las autoridades policiales continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de Emily Dayana Muñoz, la niña de nueve años que fue encontrada sin vida en una finca de palma africana en el municipio de Sabá, Colón, luego de permanecer desaparecida desde la mañana del sábado.
El caso ha generado consternación entre los habitantes de la zona, quienes participaron en la búsqueda de la menor tras su desaparición. El cuerpo fue localizado dentro de una bolsa plástica negra entre las plantaciones, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
El subcomisionado Pablo Lenin Osorto, subjefe de la Regional Policial, informó que desde que se recibió el reporte del hallazgo se activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena y facilitar el trabajo de los equipos investigativos.
“El día de ayer se tomó nota de una menor sin vida; de inmediato se tomó control de la escena y el cuerpo fue enviado a Medicina Forense de San Pedro Sula”, declaró el oficial.
Según explicó, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar quién o quiénes estarían detrás del crimen.
Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que el entorno familiar haya recibido amenazas previas, un aspecto que actualmente forma parte de las diligencias investigativas.
“Se analiza si la familia tenía amenazas de muerte. Es una línea de investigación; se entrevistó a los padres para conocer el entorno, junto con los testigos y las pruebas. Siento que la DPI va en buena línea de investigación”, expresó Osorto.
El oficial precisó que los investigadores han comenzado a recopilar testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima, además de revisar evidencias que permitan establecer qué ocurrió desde el momento en que la niña desapareció hasta el hallazgo de su cuerpo.
No obstante, aclaró que ninguna de las hipótesis que se manejan actualmente constituye una conclusión definitiva sobre el caso y que todas las posibilidades continúan siendo evaluadas.
Respecto a las versiones que han circulado sobre una posible agresión sexual, Osorto señaló que únicamente los resultados de la autopsia practicada por Medicina Forense podrán confirmar o descartar esa posibilidad.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades tampoco han informado sobre personas detenidas o capturas relacionadas con la muerte de la menor.
De acuerdo con el relato de sus familiares, Emily Dayana fue vista por última vez la mañana del sábado cuando jugaba cerca de su vivienda. Posteriormente salió en bicicleta y no regresó, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de vecinos y parientes.
El padre de la niña relató que la familia la buscó durante horas hasta que un poblador encontró el cuerpo y alertó a las autoridades. “Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor”, manifestó.
Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que los resultados de las pruebas forenses, junto con las entrevistas y evidencias recolectadas, serán determinantes para esclarecer la muerte de Emily Dayana Muñoz y establecer las responsabilidades correspondientes.