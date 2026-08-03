Hipótesis en caso de la pequeña Emily en Colón: Policía investiga posibles amenazas

El padre de la niña relató que la familia la buscó durante horas hasta que un poblador encontró el cuerpo y alertó a las autoridades. “Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor”, manifestó.