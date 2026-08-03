Muere estudiante de Derecho tras accidente vial en San Pedro Sula

El estudiante universitario Rodrigo Alejandro Vásquez Moreno falleció luego de permanecer hospitalizado a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito registrado en el bulevar del este de San Pedro Sula, Cortés.
El joven, quien cursaba la carrera de Derecho, resultó gravemente herido tras un aparatoso percance vial ocurrido en las cercanías del desvío hacia la colonia Santa Martha, en la zona donde anteriormente funcionaba el parque acuático Zizima.
De acuerdo con la información, personal de primeros auxilios en ambulancias del 911 se desplazaron hasta el lugar del percance y lograron rescatar a Vásquez Moreno con vida, brindándole asistencia inicial antes de trasladarlo a un centro hospitalario.
Debido a la gravedad de las heridas, el estudiante permaneció bajo atención médica mientras familiares, amigos y personas cercanas se mantenían pendientes de su evolución y colaboraban con apoyo para cubrir los gastos relacionados con su recuperación.
Durante varios días, allegados al joven realizaron esfuerzos para acompañarlo en el proceso médico, manteniendo la esperanza de que pudiera superar las consecuencias del accidente.
Sin embargo, pese a la atención recibida y los esfuerzos realizados por el personal médico, Rodrigo Alejandro Vásquez Moreno falleció el sábado 1 de agosto.
Tras conocerse la noticia, compañeros, amigos y miembros de la comunidad universitaria expresaron mensajes de pesar por la muerte del joven estudiante de Derecho.
Radio Pumas lamentó profundamente el fallecimiento de Rodrigo Vásquez y, mediante un mensaje, expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y personas cercanas al universitario.
De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Campus Cortés se sumó a las muestras de solidaridad y lamentó la pérdida del estudiante, quien formaba parte de la comunidad académica.
Se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió el percance vial que dejó gravemente herido al estudiante, quien posteriormente perdió la vida en el hospital a causa de las fuertes lesiones.