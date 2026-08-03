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Esposa de Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo y expone mensajes tras polémica

La publicación generó diversas reacciones entre aficionados y seguidores de la familia Izaguirre.

Esposa de Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo y expone mensajes tras polémica
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Virginia Varela rompió el silencio y salió en defensa de su hijo Emilio Izaguirre tras verse involucrado su nombre en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa.
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A través de una historia publicada en sus redes sociales, la madre del futbolista rechazó que se responsabilice a su hijo por el incidente y aseguró que se ha difundido información que perjudica su imagen, pese a que, según afirma, él no tuvo participación en los hechos.
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El nombre de Emilio Izaguirre, joven futbolista del Motagua e hijo de la leyenda hondureña Emilio Izaguirre, se encuentra en el centro de la atención luego de que surgieran señalamientos y comentarios en redes sociales relacionados con un supuesto accidente que habría ocurrido recientemente.
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Emilio Izaguirre hijo recientemente comenzó a ganar protagonismo con el conjunto azul profundo, siguiendo los pasos de su padre, quien tuvo una destacada trayectoria como defensor, siendo referente del Motagua, la Selección Nacional de Honduras y con experiencia internacional en el fútbol europeo.
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A través de una historia publicada en sus redes sociales, la madre del futbolista negó que él tenga responsabilidad en lo sucedido.
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Según explicó, se ha difundido información que afecta la imagen de su hijo pese a que, asegura, no participó de manera en los hechos.
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Como parte de su publicación, compartió una captura de una conversación con la persona que afirma ser propietaria del vehículo involucrado.
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En ese intercambio se sostiene que Emilio Izaguirre Jr. no conducía el automóvil y que tampoco es el propietario del mismo.
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Además, la persona dueña del automotor causante del accidente manifiesta que está dispuesta a asumir la responsabilidad y resolver el caso con la parte afectada.
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Virginia Varela fue contundente al afirmar: "Emilio no tiene nada que ver en este tema, no era él quien manejaba, no era de él ni de la familia el carro y ustedes están usando el nombre de él para dañar la imagen y eso también no es correcto".
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La esposa del exseleccionado hondureño también cuestionó que se utilice la imagen de personas conocidas para generar mayor impacto en redes sociales.
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En su mensaje lamentó que se hagan señalamientos sin comprobar previamente lo ocurrido.
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Asimismo, advirtió que este tipo de publicaciones pueden afectar seriamente la reputación y la tranquilidad de una familia.
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En otra parte de su historia escribió: "Imagínate publicar un video solo para conseguir vistas, aprovechándote de que aparece una persona conocida en el medio, y luego darte cuenta de que esa persona está siendo señalada injustamente como responsable, simplemente por haber estado presente en el momento del incidente. Ese tipo de acciones no solo desinforman, también pueden causar un enorme daño a la reputación, la tranquilidad y la vida de una persona y de su familia".
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Por otra parte, Emilio Izaguirre, actual director deportivo del Motagua y padre de Emilio, también salió en defensa de su hijo tras el accidente en Tegucigalpa.
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“Sin tener conocimiento de los hechos y sin conocer la verdad, muchas personas han emitido juicios injustos. Hemos recibido numerosos mensajes que han afectado a nuestra familia, especialmente a Milito, quien se encuentra muy nervioso por toda esta situación”, señaló.
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