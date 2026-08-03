UEFA sacude a FIFA: amenaza a Infantino tras rechazar su plan y revelan peticiones

También alude a la conservación de documentación que puedan tener, entre otros, una decena de empleados de FIFA, como su director de operaciones, Kevin Lamour, quien el pasado 31 de julio denunció que la administración del organismo había sido engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, "que es el proyecto de una sola persona" y que "no debe seguir adelante", en su opinión.