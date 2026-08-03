Crece la expectativa ante la llegada de Fátima Bosch a Honduras

La expectativa aumentó hace unos días cuando Carlos Rivera, director de la franquicia Carimaxx, publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje confirmando la visita de Fátima Bosch. Aunque no reveló la fecha exacta, sí indicó que su llegada está prevista para septiembre, mes en el que se celebrará la esperada elección de Miss Honduras Universo 2026. No obstante, en las redes del Miss Honduras Universo aún no se ha publicado dicha información.