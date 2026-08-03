Crece la expectativa ante la llegada de Fátima Bosch a Honduras

La emoción rumbo a la gran final de Miss Honduras Universo 2026 sigue creciendo con una noticia que ha despertado el entusiasmo de las candidatas y de los seguidores del certamen. Todo apunta a que la actual Miss Universo, Fátima Bosch, visitará Honduras el próximo mes de septiembre para coronar a la nueva soberana nacional, repitiendo un momento histórico que el país vivió el año pasado.
La posibilidad de recibir a la reina universal fue anunciada por el director nacional del certamen, Bryan Espinoza, durante la presentación oficial de las candidatas realizada en junio.
En aquella ocasión adelantó que existían gestiones para que la máxima representante de la belleza mundial asistiera a la gala final, una noticia que fue recibida con aplausos por las aspirantes y el público presente.
La expectativa aumentó hace unos días cuando Carlos Rivera, director de la franquicia Carimaxx, publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje confirmando la visita de Fátima Bosch. Aunque no reveló la fecha exacta, sí indicó que su llegada está prevista para septiembre, mes en el que se celebrará la esperada elección de Miss Honduras Universo 2026. No obstante, en las redes del Miss Honduras Universo aún no se ha publicado dicha información.
De concretarse la visita, Honduras volvería a convertirse en escenario de un acontecimiento de gran relevancia para el certamen nacional. En 2025, la entonces Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, viajó al país para colocar la corona sobre la cabeza de Alejandra Fuentes, marcando un hecho histórico para la organización al recibir, por primera vez, a la máxima soberana de la belleza mundial durante la elección nacional.
Ahora, la posible presencia de Fátima Bosch promete repetir ese momento especial y elevar aún más el prestigio de la competencia. La visita también representa una oportunidad para proyectar la imagen de Honduras ante la comunidad internacional y reforzar el crecimiento que ha experimentado la franquicia en los últimos años.
Mientras tanto, las 20 aspirantes continúan intensificando su preparación para la gala final. Las jornadas de entrenamiento incluyen pasarela, oratoria, acondicionamiento físico, fotografía y actividades de proyección social, conscientes de que la próxima representante hondureña tendrá la misión de competir en el escenario más importante de la belleza internacional.
Entre las candidatas que han despertado mayor atención destacan Yariela García, Kat Sarmiento, Kennia Mondragón, Stephy Morel, Luisa Pineda y Anaís Vargas, quienes figuran entre las favoritas gracias a su desempeño en las actividades oficiales, su preparación y el respaldo que han recibido en redes sociales y entre los seguidores del certamen.
A la espera de que la organización confirme la fecha oficial de la final y de la llegada de Fátima Bosch, la ilusión continúa creciendo entre las concursantes y los aficionados.
Si la visita se concreta, Honduras volverá a vivir una noche histórica para Miss Honduras Universo, con la presencia de la mujer más bella del planeta entregando la corona a quien representará al país en el próximo Miss Universo.
Stephanie Cam y Victoria Kjaer en la gala final del Miss Honduras Universo 2025.