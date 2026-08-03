Cortes de energía en Honduras este martes 4 de agosto: lista de zonas afectadas

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que este martes 4 de agosto realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores del país debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
Los cortes contemplan zonas de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Olancho, donde cuadrillas de la estatal eléctrica ejecutarán labores de mantenimiento general, mejoras en la red y trabajos en circuitos específicos.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, la interrupción se realizará en el circuito LLN-L232 de la subestación La Leona, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, debido a mejoras en la red de distribución.
Entre los sectores afectados se encuentran la colonia Cataluña, residencial San José, Beneficio de Café, Villa Peniel, Procesadora Metropolitana de Carnes, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, CONETSA, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briceño y residencial Los Olivos, además de zonas aledañas.
Asimismo, en Choluteca se reporta una suspensión del servicio en el circuito PAV-L366 de la subestación Pavana, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento general del circuito desde las 8:05 de la mañana hasta las 2:05 de la tarde.
Los sectores afectados en Choluteca incluyen la colonia Inés Carranza, La Lucha, Camaronera Seat Farms, San José de Las Conchas, El Jochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa y aldea La Escondida.
También se contempla la interrupción en comunidades como El Chaparro, Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, El Venado, Guapinol, Los Puentes, barrio La Reserva, Los Delgaditos, Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas y zonas cercanas.
En Juticalpa, Olancho, la Enee programó un corte en el circuito JUT-L379 de la subestación Juticalpa, con horario de 8:10 de la mañana a 2:10 de la tarde, por mantenimiento general del circuito.
La suspensión afectará sectores como la colonia La Alambra, Agua Gualiqueme, colonia La Granja, Los Juzgados, Centro Médico Quirúrgico, colonia Lempira, residencial Florida, Universidad Pedagógica Nacional, Centro Médico Olanchano, barrio Chacón, barrio Las Acacias, estación de Bomberos, La Sosa, Margaritas 6 y El Roble.
Además, se incluyen Tulín, Coyotepé, Centro Universitario Regional Nor-Oriental, Mall Premier Juticalpa, Ciudad Blanca, Porvenir Sur, Tropigas, Tulín y zonas aledañas.
En el Distrito Central también habrá cortes durante la tarde. En el circuito LNZ-L261 de la subestación Laínez, la interrupción será de 2:00 a 6:00 de la tarde y afectará barrios como Los Jucos, Delikattessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, edificio Radio América y sectores cercanos.
De igual manera, en el circuito LNZ-L262 se suspenderá el servicio en zonas como barrio Morazán, Congreso Nacional de Honduras, barrio El Olvido, avenida San Martín de Porres, parte del bulevar Morazán, colonia Palmira, Torre Futura, edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Plaza San Martín, Plaza Benito Juárez y embajadas de Brasil y Estados Unidos, entre otros sectores.
Finalmente, la Enee detalló que en el circuito LNZ-L263, también perteneciente a la subestación Laínez, el corte será de 2:00 a 6:00 de la tarde y abarcará sectores comprendidos desde la primera hasta la octava avenida de Comayagüela, Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas.
En la subestación Suyapa, circuito SUY-L254, se prevé una interrupción de 2:00 a 6:00 de la tarde en colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, lavandería Festival, parte de colonia Alameda y sectores cercanos. La Enee recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el horario de mantenimiento.