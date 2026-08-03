Cortes de energía en Honduras este martes 4 de agosto: lista de zonas afectadas

Finalmente, la Enee detalló que en el circuito LNZ-L263, también perteneciente a la subestación Laínez, el corte será de 2:00 a 6:00 de la tarde y abarcará sectores comprendidos desde la primera hasta la octava avenida de Comayagüela, Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas.