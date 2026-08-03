Estas son las prohibiciones que el juez impuso al expresidente Juan Orlando Hernández

Un juez de letras con competencia en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, tras la audiencia de declaración de imputado.
De acuerdo con Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, la determinación judicial fue adoptada luego de valorar la documentación presentada por las partes, los informes incorporados al expediente y el principio de objetividad que orienta el proceso penal.
Entre las medidas impuestas, el juez ordenó la prohibición de salir del país. Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se girarán los oficios correspondientes a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.
Asimismo, Hernández permanecerá bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica, de acuerdo con lo resuelto por el juzgado.
Además de esas medidas cautelares, el juez dispuso que el exmandatario deberá rendir una caución juratoria, tal como fue solicitado por la representación fiscal durante la audiencia.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la caución juratoria implica la elaboración de un acta que será firmada por las partes procesales, en la que Juan Orlando Hernández Alvarado se juramentará y manifestará que se someterá al proceso penal.
Como parte de la resolución judicial, también se ordenó la revocatoria inmediata de la orden de captura que pesaba sobre el expresidente, según confirmó el portavoz del Poder Judicial.
Durante el proceso de valoración de las medidas cautelares, el juez tomó en consideración los informes de riesgo presentados y la información remitida por los centros penitenciarios antes de emitir su decisión.
Silva indicó que, con base en esos informes, el juez de garantías concluyó que lo procedente era imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial.
El portavoz también aclaró que Hernández no tendrá la obligación de firmar periódicamente ante una autoridad judicial, ya que la medida impuesta consiste en permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa.
En la resolución también se programó la audiencia inicial para el miércoles 12 de agosto a las 9:30 de la mañana en la sala sexta del Tribunal de Sentencia. Según explicó Silva, la fecha fue fijada para dar continuidad al proceso penal y por la disponibilidad del espacio físico donde se desarrollará la diligencia.
El portavoz agregó que la presencia de Hernández en la audiencia inicial no será obligatoria, aunque podrá asistir si así lo considera. El expresidente enfrenta acusaciones por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y fraude, proceso que continuará con la audiencia programada para el 12 de agosto.