La polémica que reclamó Marathón vs Independiente, primera expulsión y lindas chicas

La primera polémica. Al cierre de los primeros 45 minutos dio una acción polémica, donde el futbolista Noé Enamorado del Independiente realizó una fuerte entrada contra José "Pajarito" Aguilera. El silbante fue el FVS a revisar las imágenes y mantuvo la misma postura que la acción era sancionable de falta, situación que causó malestar en el cuadro verdolaga.