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La polémica que reclamó Marathón vs Independiente, primera expulsión y lindas chicas

La primera expulsión del Apertura 2026, la polémica entrada que reclamó Marathón, las chicas en el Morazán y amargo debut para Independiente.

La polémica que reclamó Marathón vs Independiente, primera expulsión y lindas chicas
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Marathón logró vencer al Independiente de Siguatepeque en su debut por la mínima: te compartimos lo mejor del partido.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
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Las lindas aficionadas del cuadro verdolaga se hizo presente para ver el debut del equipo en el Apertura 2026.
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La familia verdolaga tampoco estuvo exenta de la fiesta en San Pedro Sula para disfrutar de la jornada 1.
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La linda esposa de Jonathan Rougier, Ana Emilia Lencina cautivó con su bebé desde las graderías del recinto sampedrano.
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La bella periodista Karla López también cautivó en la previa del partido entre Marathón vs Independiente.
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Las bellas aficionadas verdolagas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA.
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Y ella fue otra de las que enamoró en las graderías del recinto sampedrano.

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Los aficionados del Independiente de Siguatepeque no pudieron faltar a la cita. Su debut en Primera División.
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Jonathan Rougier desató la ternura con la compañía de sus dos hijos antes del arranque del partido. Ambos llegaron bien identificados al partido.
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La alegría y el único grito de gol llegó a los 24 minutos, donde Nicolás Messiniti aprovechó un centro al área y de cabeza la mandó a guardar al fondo de la red.
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Rodríguez no pudo hacer nada para evitar el gol, y los debutantes recibían el primer golpe en estreno en la Liga Nacional.
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El delantero argentino comenzó con el pie derecho en el Apertura 2026 y así lo festejó.
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La primera polémica. Al cierre de los primeros 45 minutos dio una acción polémica, donde el futbolista Noé Enamorado del Independiente realizó una fuerte entrada contra José "Pajarito" Aguilera. El silbante fue el FVS a revisar las imágenes y mantuvo la misma postura que la acción era sancionable de falta, situación que causó malestar en el cuadro verdolaga.
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Para el complemento, se vino otra de las accciones que el Marathón pidió revisar en el FVS: la primera expulsión del Apertura 2026.
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Carlos 'Chuy' Pérez le propinó un manotazo en una jugada de ataque, el juez lo vio y decidió mostrarle la tarjeta roja.
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Silvio Rudman pidió la revisión y tras varios minutos, el juez decidió mantener su decisión.
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A Marathón se le complicaba el panorama y Rudman comenzó a mover sus piezas para evitar que no cayera el empate.
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Marathón pasó apuros en la recta final, pero logró sacar un ajustado triunfo para sumar sus primeros tres puntos en el Apertura 2026.
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Por su parte, el Independiente de Siguatepeque tuvo un amargo debut en Primera División tras el tropiezo en el Morazán.
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Para la segunda fecha, el Marathón enfrentará a Platense y el Independiente tendrá su primer partido de local contra Choloma.
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