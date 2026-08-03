Real Madrid anuncia más salidas, giro con Diomande y le ofrecen millones al Barcelona

Estos son los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases en el fútbol internacional este lunes 03 de agosto.
OFICIAL // La Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció este lunes la renovación del contrato del seleccionador Mauricio Pochettino hasta 2030, asegurando la continuidad del técnico argentino hasta el próximo Mundial 2030.
OFICIAL // El Villarreal ha fichado al veterano guardameta húngaro Péter Gulácsi, que llega tras un acuerdo con el Red Bull Leipzig, según anunció este lunes el club castellonense en un comunicado.
Flick sobre posible salida de Ferran: "Tenemos que esperar. Tengo mucha confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferrán Torres, ya veremos".
OFICIAL // El Sevilla y Rafa Mir, que se entrena en solitario desde el inicio de la pretemporada por no entrar los planes de Luis García Plaza, han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que los une hasta el próximo 30 de junio y el delantero fichará como agente libre por el Aris de Salónica griego.
Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, dijo que, su fichaje no se "lo pensó dos veces", en el que fue su primer entrenamiento como madridista.
OFICIAL // Maxi Araújo renueva su contrato con el Sporting de Portugal hasta el 2030.
Il Giornale revela que el AC Milán stá muy atento a la situación de Brahim Díaz para un posible regreso, y por si le abren la puerta de salida en el Real Madrid.
OFICIAL // El Chelsea cedió a Genesis Antwi al Estrasburgo por una temporada.
El delantero del Barcelona Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano: "Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa ‘Today Show’ de la cadena NBC.
OFICIAL // Joao Mario se marcha cedido a la Fiorentina desde la Juventus. El traspaso fue de 1,5 millones de euros.
Informa The Sun que el Al Hilal de Arabia Saudita está interesado en Jack Grealish, jugador que pertenece al Manchester City.
OFICIAL // El Chelsea anunció este lunes el fichaje de Jordan Henderseon, de 36 años, que estaba libre desde que rescindiera la semana pasada su contrato con el Brentford.
Florian Plettenberg revela que Bouaddi ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para su fichaje. El jugador africano fue una de las sensaciones en el Mundial 2026.
OFICIAL // Kostas Karetsas se convierte en nuevo jugador del Borussia Dortmund a cambio de 32 millones de euros. Llega procedente del Genk.
Fabrizio Romano detalla que el Tottenham quiere reforzar su equipo y busca el fichaje del neerlandés Cody Gakpo.
OFICIAL // El surcoreano Han-beom Lee se convierte en nuevo jugador del Brujas en un traspaso de 7 millones de euros.
Según revela Sergio Valentín, Arteta le habría presentado el proyecto a Vinicius y la importancia que tendría en el club inglés. De momento, el brasileño ya se incorporó bajo las órdenes de Mourinho.
OFICIAL // El Newcastle anunció la llegada de Lukas Hornicek, quien llega por cinco temporadas y procedente del Sporting Braga.
Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, aclaró a Sky Sports Alemania la situación de Diomande. “Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el ‘Here we go’. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa”.
OFICIAL // El Real Madrid ha confirmado este lunes el traspaso del delantero Gonzalo García al Fulham inglés, que entrena el técnico español Álvaro Arbeloa.
Tras confirmarse su salida, se despidió del club: "Me siento muy agradecido con todas aquellas personas con las que he compartido momentos inolvidables y me han ayudado en esta increíble etapa de mi vida. Y en especial, con todos vosotros, madridistas, quienes desde el primer día hasta el último me habéis hecho sentir vuestro cariño. Un privilegio que nunca olvidaré".
OFICIAL // Asimismo, el Fulham también confirmó su llegada y le dio la bienvenida a la Premier League.
OFICIAL // El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, firmó este lunes el contrato que lo vincula con el Colo Colo chileno, club que prepara un recibimiento masivo con los hinchas en el estadio Monumental.
OFICIAL // El Fulham también anunció el fichaje de César Palacios, otro de los jugadores procedentes del Real Madrid.
The Sun detalla que el Aston Villa lanzará una propuesta de 30 millones al Barcelona por Marc Bernal. Desde el Manchester City también lo tienen en la mira.