Real Madrid anuncia más salidas, giro con Diomande y le ofrecen millones al Barcelona

Tras confirmarse su salida, se despidió del club: "Me siento muy agradecido con todas aquellas personas con las que he compartido momentos inolvidables y me han ayudado en esta increíble etapa de mi vida. Y en especial, con todos vosotros, madridistas, quienes desde el primer día hasta el último me habéis hecho sentir vuestro cariño. Un privilegio que nunca olvidaré".