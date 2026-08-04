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Horóscopo de hoy, 4 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 4 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
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Un buen consejo podría llegarte de la mano de alguien más cercano de lo que crees.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberías ponerte al día para acoplar tus conocimientos informáticos a las nuevas necesidades de tu empresa, de lo contrario acabarás perdiendo oportunidades. Es muy probable que encuentres ayuda e incluso financiación para ello si te pones a la tarea.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). La buena noticia dada por un familiar cercano te hará reflexionar sobre tu futuro personal. Tienes la sensación de que el tiempo pasa sin que tú tomes decisiones arriesgadas y tal vez tu vida está necesitando de algunas pasiones añadidas.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás que demostrar tus habilidades más políticas en el trabajo, donde aparentemente todo fluye con normalidad, pero alguien está segando la hierba bajo tus pies sin que te des cuenta. Comenzarás a observarlo en pequeños detalles.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Esperarás un tiempo hasta tomar la decisión adecuada en el terreno profesional a la que te vas a enfrentar hoy. Necesitarás comparar ofertas y analizar posibles cambios.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Las posibilidades amorosas serán muy tentadoras, pero peligrosas, porque tenderá a mezclar el trabajo con el placer, y ya se sabe que esas cosas pueden empezar bien, pero acaban rematadamente mal. Ve con cuidado.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Momento ideal para tirar algunas barreras que mantienes con tu pareja. Atención especial a los negocios, puede que le llegue algún dinero inesperado que tapará algún que otro agujero. Los cambios de tiempo te afectarán más de lo esperado.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No te tomes los pequeños obstáculos que te salen en el camino como un anticipo del fracaso, si perseveras y das lo mejor de ti mismo, tienes todas las posibilidades de conseguir tus metas. ¡Ánimo!.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El apoyo de la familia será fundamental para solventar algunos problemas de conciencia o de salud que te llegan en estos momentos. Consejos y orientaciones te vendrán bien para tomar decisiones.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La buena coordinación con la familia será interesante para solventar lo problemas domésticos derivados de alguna avería, Paciencia, ya sabes que no hay dos sin tres....

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que prestar más atención a los temas de la salud, algunos análisis o pruebas no acaban de convencer a los médicos y necesitarás un seguimiento, nada grave pero latoso seguramente.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si estás pasando por alguna prueba de trabajo o de estudio, es el momento más oportuno y positivo. Te sentirás al cien por cien, y demostrarás de lo que eres capaz. Es la hora de demostrar a todos tu calidad humana y tu fuerza vital.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estarás a gusto hoy en el trabajo, porque las tensiones de los últimos días tenderán a desaparecer. La tranquilidad te dará mejores relaciones personales con los compañeros y puede que alguna nueva amistad.

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