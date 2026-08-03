Joven denunció a futbolista argentino y filtra graves chats: “Me arruinaste la vida”

"Tenías todas tus reacciones frente a la nena también y como típico narcisista (me culpabas a mí de molestar y que te ponías así por mi culpa... Pero mi hija no va a ver a su papá violento o gritando, por que perdió Boca o o por que no encuentra algo. Esa no es la vida que ella va a tener", son otros de los mensajes que compartió.