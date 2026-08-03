Joven denunció a futbolista argentino y filtra graves chats: “Me arruinaste la vida”

¡Escándalo en Argentina! Un jugador fue expuesto por su expareja con una grave denuncia y filtra los chats de lo que hizo.
El pasado fin de semana se desató la polémica en el país sudamericano, esto luego de que una joven revelara que sufrió violencia de género por parte del futbolista.
Hablamos de Facundo Miño, jugador argentino del Deportivo Riestra, quien está en el centro de la atención por las graves acusaciones de su expareja.
Desde su cuenta en redes sociales compartió las imágenes con los chats que tuvo con el jugador y las agresiones que sufrió antes de poner un alto a su relación.
La joven expuso que sufrió agresiones físicas, verbales y psicológicas y detalló cómo la protección de su hija fue el motor que la impulsó a hablar. Afirma que el maltrato comenzó cuando estaba embarazada y se repitió con el tiempo.
Según su testimonio, después de cada episodio de violencia, Facundo le pedía perdón y prometía mejorar: "Creí que con el nacimiento de nuestra hija las cosas cambiarían. Lamentablemente no fue así. Todo siguió igual o incluso peor", escribió.
También describe la presión social y familiar que sintió para sostener la relación con el futbolista, y cómo el miedo y la necesidad de resguardar a su hija la llevaron a callar durante meses. "Terminé siendo la 'loca' y la 'mala madre' por denunciar y por decidir protegerla", expresó.
El caso de Rocío llegó a la Justicia cuando presentó una denuncia por violencia familiar ante la Oficina de Violencia Doméstica. En su declaración, relató que Miño la agredía físicamente, incluso durante el embarazo, la sujetaba con fuerza, la encerraba bajo llave y ejercía violencia sexual, verbal y psicológica para aislarla de su entorno.
El expediente detalla un episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando, tras una discusión por cuestiones económicas, Facundo rompió la puerta de la habitación de su hija y volcó el corralito de la menor. El informe de la Oficina de Violencia Doméstica calificó el caso como de alto riesgo y recomendó medidas urgentes de protección.
Ella optó por no impulsar la causa penal, priorizando la protección civil para ella y su hija. "No quise iniciar la acción penal por todos estos miedos, porque conozco a la familia y si se llegase a dar así literalmente me tendría que ir a vivir a otro país. Hasta hoy, no salimos ni a la puerta de la casa", confesó para TN Argentina.
A través de su cuenta de Instagram, Rocío sigue exponiendo las conversaciones con Miño tras denunciarlo. "No me lo voy a perdonar jamás en la vida. Te juro que no estás bien. Te transformaste en lo peor. No me merezco una persona así en mi vida y mi hija menos. Soy la persona en la que más te cagaste, a la que peor trataste. Estoy cansada. Me arruinaste la vida".
En uno de los mensajes atribuidos al futbolista se puede leer: "No te agarré con intención de lastimarte, sino de que me mires. Perdón, no fue con esa intención, mujer. Jamás te pegaría. Ya te dije que no lo hago más. La próxima me voy, pero deja de taladrar la cabeza. Te pedí disculpas. Listo. Ahí está".
La denunciante responde con que Facundo ya le había prometido que cambiaría su comportamiento: "La otra vez me dijiste lo mismo. Y cada vez vas sumando cosas nuevas. Una vez me dejaste marcado el brazo, te dije y dijiste no hacerlo más".
En otro de los mensajes Rocío le suplica al jugador que no vuelva a agredirla: "Ya hablamos de tu alteración, de las piñas (golpes), de agarrarme fuerte. Que de nuevo me marcaste el brazo. A mí también me duelen las cosas, las sufro y tus reacciones no me gustan. Así que me gustaría que pienses en eso".
También muestra la charla que tuvo con su madre donde confiesa que Miño estaba descontrolado en la casa producto de un enfado. "Le pega piñas a la pared, le dio vuelta al corral de ella (hija). Grita".
"Tenías todas tus reacciones frente a la nena también y como típico narcisista (me culpabas a mí de molestar y que te ponías así por mi culpa... Pero mi hija no va a ver a su papá violento o gritando, por que perdió Boca o o por que no encuentra algo. Esa no es la vida que ella va a tener", son otros de los mensajes que compartió.
"Nunca soy así, tampoco es que hago locura, pido perdón y listo", son parte de los mensajes que le envió él y ella respondió: "¿Nunca sos así?... No es pido perdón y listo por qué ya lo hiciste miles de veces, y me duele que seas así, no me gusta ni un poco esas reacciones".
La expareja de Facundo Miño denunció violencia de género y mostró las consecuencias de las reacciones violentas del defensor de Riestra. El juzgado archivó la causa penal para respetar la voluntad de la denunciante, pero dejó constancia de que, si en el futuro decide avanzar, podrá reactivar la investigación.