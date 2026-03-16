Actriz de cine para adultos revela romance con Timothée Chalamet

“Pero finalmente le expresé mis sentimientos y le hice saber que sentía algo por él, y él también. Ambos sentíamos lo mismo”, añadió. “Sí, estaba enamorada de Timothée. No le dije esas palabras exactas. Le dije: ‘Siento algo por ti’, y básicamente le expresé que quería que la relación continuara. Le hice saber que quería que fuera más constante... Quería que dedicáramos más tiempo el uno al otro. Nueva York lo confirmó”.