Actriz de cine para adultos revela romance con Timothée Chalamet

La ex actriz de cine para adultos Sarah Tena afirmó haber tenido un romance secreto con Timothée Chalamet y que quedó completamente sorprendida por la relación del actor con la empresaria Kylie Jenner.
La joven de 32 años declaró que su romance, que no era exclusivo, con la estrella de "Marty Supreme" supuestamente comenzó en enero de 2020, cuando Tena le envió un mensaje directo a Chalamet desde su cuenta profesional tras ver su actuación en "El Rey".
"Pensé: 'Oh, ¿quién es este actor?', porque nunca lo había visto, así que lo busqué en Instagram", declaró al Daily Mail. "Pensé: 'Oh, este chico es guapo'. Luego pasaron un par de semanas y publicó una historia".
Tena afirmó que insistió en llamar la atención de Chalamet por internet enviándole mensajes, pero que el nominado al Óscar supuestamente no le respondió hasta tres meses después.
"Quería hablar con él, y le encantó mi respuesta... le gustó mucho", declaró.
Tena afirmó que Chalamet, de 30 años, le envió un mensaje e intercambiaron números de teléfono. Una vez que le dijo al actor de "Dune" que estaba en Los Ángeles, decidieron verse esa misma noche.
Tena declaró al Daily Mail que tanto ella como Chalamet estaban nerviosos al conocerse y que la cita tuvo lugar en la casa de playa de un amigo del ganador del Globo de Oro en Santa Mónica, California. Tena afirmó que ella y Chalamet conectaron de inmediato, bebieron vino y hablaron de su pasión por el cine.
Incluso afirmó que el actor de "Wonka" le dedicó canciones de Bob Dylan. (En enero de 2020 se anunció oficialmente que Chalamet interpretaría al cantante de "Like a Rolling Stone" en "A Complete Unknown").
“Fui allí y tenía todos esos guiones para el papel de Bob Dylan y yo pensé: ‘¿Qué es esto?’. Y él me dijo: ‘Es para Bob Dylan, voy a interpretarlo’. Y yo pensé: ‘¡Qué guay!’”, afirmó Tena. “Me tocó algunas canciones y era genial. Me dijo que llevaba practicando quizás un mes”, declaró al Daily Mail.
Tena afirmó que Chalamet “dio el primer paso” y que “se quedó a dormir con él”. También “lo pasaron de maravilla”, según el medio. Supuestamente, empezaron a verse casi cada dos meses.
En junio de 2022, Tena dijo que le expresó sus verdaderos sentimientos a Chalamet, declarando al Daily Mail: “Sabía que había sentimientos de por medio entre los dos, por eso duró tanto tiempo”.
“Pero finalmente le expresé mis sentimientos y le hice saber que sentía algo por él, y él también. Ambos sentíamos lo mismo”, añadió. “Sí, estaba enamorada de Timothée. No le dije esas palabras exactas. Le dije: ‘Siento algo por ti’, y básicamente le expresé que quería que la relación continuara. Le hice saber que quería que fuera más constante... Quería que dedicáramos más tiempo el uno al otro. Nueva York lo confirmó”.
En enero siguiente, Tena contó que felicitó a Chalamet por su cumpleaños y él simplemente le dio “me gusta” al mensaje. Sin embargo, menos de tres semanas después, la estrella de “Call Me by Your Name” fue vista interactuando con Jenner, de 28 años, en el desfile de Jean Paul Gaultier en la Semana de la Moda de París. En abril de 2023, se publicaron fotos del Range Rover de la estrella de las Kardashian frente a la casa de Chalamet en Beverly Hills, California.
El galardonado actor y Jenner hicieron pública su relación, apareciendo juntos en varios eventos como el US Open, los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y otros. “Vi estas noticias sobre su relación con Kylie Jenner y me confundió mucho”, declaró Tena al Daily Mail.
“Al principio pensé que eran noticias falsas y luego pensé: ‘Quizás sea una estrategia de relaciones públicas’. Pero ahora parece que sí están juntos. No sé... No tiene sentido”, compartió. Tena, quien cree no tener nada en común con Jenner aparte de ser madre, declaró al Daily Mail que la rápida decisión de Chalamet de acercarse a la estrella de reality fue una falta de respeto.
“Lo extraño. Lo extraño mucho porque no lo he visto en un par de años”, dijo al medio. “Me sentí un poco deprimida y triste por todo esto porque pensé: ‘Vaya, puede que no lo vuelva a ver’, y cuando siempre había estado tan segura de nuestra relación, resultó ser todo lo contrario”, agregó Tena.
“Nunca pensé que dejaríamos de hablar porque también teníamos esa amistad. Él ha cambiado. Sé que ha cambiado. Hollywood cambia a la gente”. La modelo también afirmó que creía que Chalamet estaba totalmente comprometido con Jenner porque “si tuviera una relación abierta con ella, seguiríamos viéndonos”.
Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.