Horóscopo de hoy, 27 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Puede que alguien ejerza una influencia negativa en tu personalidad.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si andas alicaído en las relaciones personales, te convendrá refugiarte en el trabajo. Conseguirás olvidar la crisis sentimental, y además surgirán nuevas oportunidades de negocio, y por tanto algunos ingresos extras.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tanto tu vida afectiva como social están llenas de situaciones felices y divertidas, aún dentro de lo cotidiano. No es el momento de lanzarte a la aventura con otras personas u otras relaciones, tienes mucho que perder.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Podrías sufrir hoy una especie de montaña rusa en cuanto a la estabilidad de tu humor, con cambios constantes que pueden extrañar a tus amigos y crearte algún problema. Puede que alguien ejerza una influencia negativa en tu personalidad.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puedes encontrarte con un viejo amigo que te dará mucha información sobre antiguos compañeros de estudios o de trabajo. Comprobarás que no es oro todo lo que reluce y que la mayoría de la gente no ha cambiado con los años.
LEO (23 julio - 22 agosto). Es un excelente momento para contactar con personas influyentes que te darán posibilidades de cambiar de empleo o mejorar en los negocios; tendrás suerte si consigues ser moderado en tus opiniones.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede surgir una oportunidad profesional para ascender y debes estar muy atento para no dejarla escapar. La intuición puede jugar un papel muy importante para tratar con los superiores. La suerte va a acompañarte en los primeros días de la semana.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se avecinan problemas con tu pareja o con alguno de tus familiares si no intervienes a tiempo para que rebaje su nivel de ansiedad respecto a alguna perspectiva de mejora económica en la familiar. Te tocará hacer de mediador.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los planes de futuro que aparecen en tu vida están relacionados con el hogar, tal vez un cambio de domicilio en el que no habías pensado pero que surgirá de pronto. Si no tienes pareja, seguramente de ofrezcan un trabajo en otra ciudad.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La economía puede convertirse en la principal preocupación en estos días. Pero no será tanto la escasez de recursos sino el cómo organizarte. Estarás receptivo a cualquier negocio que te propongan si confías en la persona.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Deberías frenar tu tendencia al aislamiento, sobre todo con las personas que tienes más cerca: si compartes con los tuyos todas tus ilusiones te sentirás mejor y te convencerás de tu vida tiene cosas inmejorables, como el que te quieran y necesiten.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La generosidad será una de tus mayores virtudes en estos días y tendrás muchas oportunidades de demostrarlo. Estarás presente en una pelea sentimental de personas a las que aprecias mucho y puede verte obligado a tomar partido. No te dejes manipular a la hora de comprar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tenderás a querer atarlo todo, a querer organizar el trabajo, el ocio y la vida amorosa como si ya no hubiera más oportunidades. Relájate un poco, porque todo tiene su tiempo y crearás mucho estrés a tu alrededor.