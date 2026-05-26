Shakira habla de Piqué y recuerda el momento “más oscuro” de su vida

Shakira volvió a captar la atención internacional luego de hablar abiertamente sobre su relación pasada con Gerard Piqué y el impacto emocional que dejó su separación.
En una entrevista concedida al diario británico “The Times”, la artista sorprendió al dedicar palabras de reconocimiento hacia el exjugador del FC Barcelona, pese a los momentos difíciles que atravesaron tras el final de su relación.
“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, expresó la intérprete.
La cantante colombiana también recordó el proceso emocional que enfrentó tras la ruptura, describiéndolo como una de las etapas más complejas de su vida personal.
“Fue mi momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, confesó durante la conversación.
Sin embargo, Shakira aseguró que con el paso del tiempo logró encontrar una nueva perspectiva sobre el dolor y las transformaciones que surgieron a partir de esa experiencia.
“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte”, añadió.
La artista destacó además el papel fundamental que han tenido sus hijos, Milan y Sasha, durante esta nueva etapa de su vida. Según explicó, ambos se han convertido en el centro de sus prioridades y en el principal motor que la ayudó a reconstruirse emocionalmente tras la separación.
Actualmente, Shakira afirmó sentirse enfocada tanto en su familia como en su carrera artística, la cual atraviesa uno de los momentos más exitosos de los últimos años.
“Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”, concluyó la cantante, quien es una de las figuras latinas más influyentes de la música internacional.