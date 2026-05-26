Patuca III: la represa gigante que se apagó porque se quedó sin agua

A simple vista, Patuca III impone por su tamaño y modernidad. Pero detrás de sus compuertas, grúas y estructuras de concreto, la sequía dejó una imagen contundente: una central hidroeléctrica lista para operar, pero sin suficiente agua para generar energía.
El nivel del río Patuca cayó hasta los 280 metros sobre el nivel del mar, el mínimo permitido para operar la central. Esa baja obligó a detener temporalmente las turbinas para proteger la maquinaria y evitar daños en los equipos de generación.
Desde el 17 de mayo, Patuca III permanece fuera de servicio. Ya suma nueve días sin producir energía, a la espera de que las primeras lluvias del invierno eleven el nivel del embalse y permitan reactivar la operación. En la foto, la sala de máquinas y una vista aérea de las turbinas.
La escena es poderosa: una represa moderna, construida para aportar estabilidad eléctrica al oriente del país, permanece en silencio por falta de agua. Sus turbinas están disponibles, pero el caudal no alcanza para moverlas.
Patuca III tiene capacidad para generar hasta 77 megavatios, energía clave para Olancho y zonas cercanas. Sin embargo, para alcanzar ese nivel necesita que el embalse suba hasta los 285 metros sobre el nivel del mar.
Por ahora, apenas una compuerta radial se mantiene habilitada al mínimo. La Enee asegura que el despacho de agua no se ha suspendido, debido al compromiso ambiental de mantener la vida acuática y proteger el ecosistema aguas abajo.
La sequía no es nueva en esta zona. En los últimos dos años, las condiciones climáticas han reducido los aportes de los ríos Guayape y Guayambre, que forman el cauce principal del río Patuca y alimentan el embalse.
En 2024, la central estuvo paralizada durante un mes. En 2025, la suspensión duró dos semanas. Este año, la historia se repite: el verano volvió a llevar el embalse al nivel mínimo de operación.
Aunque la represa no presenta daños, la falta de agua la dejó fuera del sistema. Autoridades de la central explican que entre 15 y 30 milímetros de lluvia constante podrían ser suficientes para comenzar a reactivar las turbinas.
Con Patuca III apagada, Olancho ya registra variaciones de voltaje. El impacto se siente especialmente en Patuca, Catacamas, Palestina y comunidades cercanas, donde la central ayuda a estabilizar el suministro eléctrico.
Mientras vuelve la lluvia, la hidroeléctrica se abastece con dos motores diésel para mantener sus operaciones internas. Esta condición podría extenderse hasta el 5 de junio, si el embalse no recupera el nivel necesario.
La planta solar Patuca aparece como un alivio parcial. Actualmente despacha alrededor de 16 megavatios y, con la instalación de un nuevo transformador, podría llegar a aportar hasta 44 megavatios conectados a la línea de transmisión de Juticalpa.
El recorrido por Patuca III muestra una paradoja energética: Honduras tiene infraestructura, turbinas y capacidad instalada, pero el cambio en el comportamiento de las lluvias vuelve cada vez más vulnerable la generación hidroeléctrica.
Las imágenes del embalse seco resumen el desafío: sin agua, no hay energía. Patuca III espera el invierno para volver a encenderse y evitar que las fluctuaciones de voltaje golpeen con más fuerza la productividad en el oriente del país.
La represa sigue en pie, vigilada, operativa y sin daños. Pero hoy depende de algo que no puede controlar: que llueva lo suficiente para devolverle fuerza al río Patuca y movimiento a sus turbinas.
La central hidroeléctrica permanece fuera de operación por el bajo nivel del embalse. Aunque sus máquinas están listas, la falta de lluvia mantiene apagadas sus turbinas y provoca variaciones de voltaje en Olancho.