¿Quién era el taxista ultimado en calle hacia El Picacho?

La violencia volvió a golpear este martes a los trabajadores del transporte en Tegucigalpa, luego de que un taxista fuera asesinado a disparos mientras conducía su unidad en la carretera que conecta hacia El Picacho.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Samuel Díaz, de 47 años de edad, quien laboraba en el punto de taxis colectivos Kennedy-Centro, según información conocida tras el hecho violento.
El crimen ocurrió alrededor de las 12:50 del mediodía en el kilómetro cuatro de la carretera hacia El Picacho, cuando el conductor se dirigía con rumbo al centro de la capital.
De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados que se transportaban en una motocicleta comenzaron a seguir al ruletero sin que este advirtiera que estaba siendo perseguido.
Minutos después, los atacantes se colocaron a la par del taxi con registro 6606 y, mientras ambos vehículos estaban en movimiento, dispararon en varias ocasiones contra el conductor.
Tras recibir los impactos de bala, Samuel Díaz logró detener parcialmente la marcha del vehículo antes de quedar gravemente herido dentro de su taxi.
El ataque fue presenciado por otros conductores que transitaban por la zona y capitalinos, quienes observaron cómo los responsables escapaban rápidamente del lugar tras cometer el crimen.
Una ciudadana que pasaba por el sector notó que el taxista permanecía inmóvil dentro del automóvil y que presentaba abundante sangrado, por lo que alertó de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911. En un video difundido tras el hecho, se observa el cuerpo del conductor recostado sobre el timón del vehículo.
Pocos minutos después, equipos de socorro llegaron a la escena para brindarle asistencia médica al conductor; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La escena fue acordonada por agentes policiales mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento correspondiente del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el asesinato ni sobre el posible móvil del crimen que acabó con la vida del taxista capitalino.