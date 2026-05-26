La última publicación de Yoselin, asesinada junto a su pareja en La Lima

La noche del lunes, un ataque armado registrado en la colonia Filadelfia, de La Lima, Cortés, dejó como saldo cuatro personas muertas y una más gravemente herida, según informaron las autoridades policiales.
Entre las víctimas se encontraba Yoselin Jissell Guifarro García, de 30 años, quien días antes había publicado en sus redes sociales el mensaje: “Vamos por este 2026 con todo, con la fe en Dios”.
En el hecho también fallecieron su pareja Jorge Orlando Dubón González, de 37 años; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.
De acuerdo con versiones preliminares brindadas por familiares del joven Suazo Vázquez, las víctimas permanecían reunidas dentro de una vivienda cuando varios hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a dispararles.
Los cuerpos de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón fueron encontrados dentro de la casa donde ocurrió el ataque, mientras que los cadáveres de las otras dos víctimas quedaron en plena calle, a pocos metros de la escena principal.
En una de sus publicaciones en redes sociales, un usuario comentó una fotografía de Yoselin escribiendo: “Algún día se tiene que dar la boda”, a lo que ella respondió: “No perderé la fe”.
Las autoridades confirmaron además que una quinta persona sobrevivió al atentado, aunque resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial privado.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron el sector para iniciar las investigaciones, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos en distintos puntos de la colonia Filadelfia.
Familiares de las víctimas relataron que Yoselin Guifarro y Jorge Dubón tenían varios años de relación y eran padres de un niño de entre siete y ocho años, con quien compartían constantemente actividades familiares y viajes.
De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con estructuras criminales que operan en la zona norte del país.
Equipos de investigación continúan recopilando evidencias y testimonios para esclarecer el múltiple asesinato.