Entregan a Honduras sospechoso vinculado a masacre de policías en Corinto

Autoridades policiales de Guatemala entregaron este martes en la frontera con Honduras a uno de los hondureños que permanecía hospitalizado en Puerto Barrios, Izabal, presuntamente vinculado a la investigación por el asesinato de cinco agentes policiales en Corinto, Omoa, Cortés.
El ciudadano fue identificado como Elí Nahúm Guerra, quien al momento de su captura presentaba la cabeza vendada debido a una herida que sufrió durante los hechos violentos registrados en la zona fronteriza.
En el enfrentamiento con los integrantes de la estructura criminal en Corinto perdieron la vida el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.
De acuerdo con el reporte preliminar, Elí Guerra había ingresado previamente a un centro asistencial en Guatemala, donde fue sometido a una cirugía de emergencia tras la lesión en la cabeza.
Tras su entrega a las autoridades hondureñas, el sospechoso será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, donde se prevé que rinda declaración ante equipos de investigación.
Las autoridades indicaron que estas diligencias podrían ser clave para esclarecer la posible conexión entre el ataque en Corinto y otros hechos violentos registrados recientemente en el país, incluido el caso de Rigores, Colón.
Mientras los sospechosos permanecieron en territorio guatemalteco, el acceso a información fue limitado, por lo que únicamente se obtuvo datos básicos sobre sus antecedentes, según fuentes policiales.
Las investigaciones incluyen análisis de videos de seguridad captados en los alrededores y dentro de la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento armado, material que ya está siendo evaluado por especialistas.
Según los avances preliminares, en las grabaciones aparecen los dos hondureños que permanecían en Guatemala junto a otros individuos, lo que refuerza la hipótesis de una posible estructura criminal.
En la escena del hecho, las autoridades encontraron casquillos de bala, rastros de sangre y documentación de interés como tarjetas, facturas y recibos, aunque no se hallaron caletas ni droga en el lugar.
Como parte del proceso, continúan los operativos en la zona fronteriza con más de 100 agentes de distintas instituciones, mientras cuatro de los cinco policías fallecidos ya fueron entregados a sus familias y uno permanece bajo análisis forense.