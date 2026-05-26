Conozca los circuitos más saturados y con mayores pérdidas en SPS y Tegucigalpa

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), registra pérdidas técnicas y no técnicas, que rondan el 38%, esto representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Entre las causas destacan el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión en la modernización de la red y los altos niveles de conexiones irregulares en distintos sectores del país.
La Enee pierde diariamente alrededor de 50 millones de lempiras debido a fallas en la obsoleta red eléctrica, el hurto de energía en las principales ciudades y el consumo no facturado o cobrado por debajo de su valor real. El rescate integral de la Enee requiere una inversión de hasta 3,570 millones de dólares, equivalentes a unos 95,069.1 millones de lempiras, para mejorar las áreas de generación, transmisión y distribución de energía.
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), detalla que el departamento de Cortés concentra el 41.4% de las pérdidas a nivel nacional, lo que equivale a unos 6,255.9 millones de lempiras y 1,388.2 gigavatios hora (GWh) perdidos.
Le siguen Francisco Morazán, con el 11.1% de las pérdidas nacionales, equivalentes a 1,680.2 millones de lempiras y 372.8 GWh; y Yoro, con el 8.9%, que representan 1,338.9 millones de lempiras y 297.1 GWh perdidos.
En San Pedro Sula existen 40 circuitos eléctricos y 21 de ellos presentan pérdidas superiores al 30%, lo que significa que el 52.5% de los circuitos se encuentran en alerta. En esta ciudad se reportan pérdidas de 435.1 GWh y 1,960.6 millones de lempiras.
En Tegucigalpa o Distrito Central se contabilizan 44 circuitos, de los cuales 11 registran pérdidas superiores al 30%. El 25% de los circuitos están en condición de alerta, con pérdidas de 104.4 GWh y unos 470.7 millones de lempiras.
En 16 departamentos del país Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Olancho, Choluteca, Colón, Copán, Lempira, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Ocotepeque, Intibucá y Valle, las pérdidas superan los 15,109.7 millones de lempiras y 3,352.9 GWh.
Pero, ¿cuáles son los circuitos de San Pedro Sula que presentan más pérdidas y mayor saturación? Los circuitos NCO32L65 (Concepción del Norte;Petoa;San Pedro), BER22L05 (Choloma, San Pedro Sula), RET22L87 (La Lima, San Pedro Sula), LPT22L50 (San Pedro Sula, Villanueva), SMT22L84 (La Lima, San Manuel, San Pedro Sula), MAS32L53 (Choloma, Omoa, Puerto Cortés, Quimistán), SMT22L85 (La Lima, San Manuel, San Pedro Sula y NCO32L64 (Concepción del Norte, Macuelizo, Petoa).
RTD22L89 (San Pedro Sula), CIR22L42 (San Pedro Sula), CHM22L16 (Choloma, La Lima, San Pedro Sula), LPT22L04 (San Pedro Sula), CIR22L44 (San Pedro Sula), CIR22L43 (San Pedro Sula), BER22L07 (San Pedro Sula), CIR22L46 (San Pedro Sula) y LPT22L33 (San Pedro Sula).
Los circuitos con más pérdidas y saturados en Tegucigalpa son PVR32L42 (Cedros, Distrito Central, El Porvenir), ZAM32L83 (Distrito Central, Liure, Maraita, Nueva A.), CDH32L45 (Distrito Central, Ojojona, San Buenaventura), LNZ22L63 (Distrito Central), SFE32L07 (Distrito Central, Ojojona), SUY22L57 (Distrito Central), MFL22L37 (Distrito Central), SFE22L27 (Distrito Central), LLN22L32 (Distrito Central), SUY22L58 (Distrito Central) y SFE22L28 (Distrito Central).