Conozca los circuitos más saturados y con mayores pérdidas en SPS y Tegucigalpa

La Enee pierde diariamente alrededor de 50 millones de lempiras debido a fallas en la obsoleta red eléctrica, el hurto de energía en las principales ciudades y el consumo no facturado o cobrado por debajo de su valor real. El rescate integral de la Enee requiere una inversión de hasta 3,570 millones de dólares, equivalentes a unos 95,069.1 millones de lempiras, para mejorar las áreas de generación, transmisión y distribución de energía.