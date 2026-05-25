Lista de las zonas de Honduras que no tendrán luz este martes 26 de mayo

Asimismo, otros sectores de la capital industrial también permanecerán sin fluido eléctrico en el mismo horario. Entre las zonas afectadas figuran colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle, colonia Municipal, colonia El Periodista, Villa Asturias, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, residencial El Paraíso, así como los caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge. También se reportan interrupciones en instalaciones comerciales e industriales como Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart y bodega Nestlé.