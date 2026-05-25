Lista de las zonas de Honduras que no tendrán luz este martes 26 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 26 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Yoro y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes de energía se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en sectores como Altos de Toncontín, Santos Industria, residencial Concepción, residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germanía, la planta potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, residencial Las Margaritas, residencial María Mercedes, aldea La Concepción, represa Concepción y zonas aledañas.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, las interrupciones están programadas de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde en áreas como Tranycop, bodegas Ferretería Monterroso, Villa Asturias oeste, Policía de Tránsito, Estadio Olímpico, Villa Olímpica, colonia Guillén, plantel Prodecon, Wonderland y colonia Luisiana.
Asimismo, otros sectores de la capital industrial también permanecerán sin fluido eléctrico en el mismo horario. Entre las zonas afectadas figuran colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle, colonia Municipal, colonia El Periodista, Villa Asturias, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, residencial El Paraíso, así como los caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge. También se reportan interrupciones en instalaciones comerciales e industriales como Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart y bodega Nestlé.
En Puerto Cortés, la Enee anunció cortes de energía desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, afectando empresas e instituciones como Tela Rail Road Company, Melaza, Mieles y Alcoholes, Transverquin, Hondupalma, Hondutel, la ENP y frigoríficos ENP. Además, se verán afectados bancos, comercios y barrios como Campo Rojo, El Muelle, Kennedy y sectores del centro del municipio.
De igual forma, en El Progreso, Yoro, la suspensión del servicio eléctrico se extenderá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en colonias como Buenos Amigos, 12 de Junio, Juan Caria, Corocol 1, 2 y 3, Covitral, Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramón Morales, Las Golondrinas, La Pimientera y Flores de Mayo.
En Olanchito, Yoro, los apagones también están previstos de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en aldeas y comunidades como Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Calpules y colonia Guadalupe. Asimismo, en el municipio de Arenal se reportan interrupciones en Tierra Blanca, Campo Rojo y Campo Rojo Nuevo.