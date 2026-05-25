El dolor de Keylor Navas en México, euforia del campeón y preocupación por Carrasquilla

Pumas cayó en casa en la Gran Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul: estas son algunas de las mejores imágenes del gran encuentro en Liga MX.
Los Cementeros conquistaron este domingo 24 de mayo con un agónico gol en la final, el título del Clausura 2026 de la Liga MX.
El equipo de Keylor Navas había sacado un empate sin goles en la ida, por lo que ante su gente buscaba sumar un nuevo título a sus vitrinas.
Keylor Navas fue la figura en la ida y este domingo tampoco se quedó atrás siendo protagonista para su equipo.
Y la ilusión creció antes del descanso. Gonzalo Piovi intentó despejar, sin embargo, le dio un balón al paraguayo Morales, quien de derecha desde fuera del área metió la pelota en la red, en el 31.
Pumas no pudo aprovechar y fueron los azules los que, en el 54 empataron con un autogol de Duarte, el 1-1.
Y la pesadilla se vino en el agregado del segundo tiempo, cuando Cruz Azul encontró el gol del título. Rotondi recibió un balón, dio media vuelta en el área y, de zurda, puso el 1-2 que le dio el campeonato a los celestes.
La locura se hizo presente los Cementeros consiguieron la décima copa en la Liga MX.
La tristeza y la frustración invadió el Olímpico Universitario y Keylor Navas no pudo contener las lágrimas. Pese a ganarlo todo en la élite con el Real Madrid, el portero costarricense sigue sin poder conquistar el fútbol mexicano.
Pumas tenía la ilusión de acabar con la larga sequía de 15 años sin poder proclamarse campeón y con el tico en la portería creyeron que todo era posible, pero el descenlase fue doloroso y Keylor se marchó con mucha pena del inmueble.
El golpe emocional fue inmediato para los jugadores del cuadro felino, cuerpo técnico y un Navas que disputó su segundo torneo en la liga mexicana y no ha podido conseguir su objetivo antes de colgar los guantes.
El experimentado arquero de 39 años permaneció durate varios minutos cabizbajo, llevándose las manos al rostro y reflejando toda la frustración acumulada por una derrota que parecía imposible de imaginar en el tramo final del encuentro.
A pesar de contar con una grandísima trayectoria en Europa, Keylor mostró cuánto significaba este torneo para él. La posibilidad de llevar a Pumas a lo más alto de la Liga MX era su sueño, pero la remontada de Cruz Azul dejó una herida evidente en el capitán del equipo universitario.
Más allá de la tristeza de Pumas por perder la final, el panameño Adabalberto Carrasquilla encendió las alarmas tras salir lesionado cuando solo restan muy pocos días para que arranque la Copa del Mundo 2026.
En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, el mediocampista canalero sufrió un fuerte impacto con Amaury García y no logró volver a ponerse en pie.
Las asistencias médicas ingresaron de inmediato a atender Carrasquilla, que lloraba de la impotencia mientras se confirmaba que debía abandonar el campo de juego de una final que su equipo, a la postre, terminaría perdiendo.
Pero las malas noticias para Panamá no terminan con la imagen de la sustitución. Las cámaras de la transmisión enfocaron al 'Coco' cuando ya se encontraba desconsolado en el banco de suplentes.
Mientras le explicaba a uno de los asistentes técnicos lo que había sentido en la jugada, hizo un gesto que paralizó a todo Panamá: Carrasquilla explicaba un posible tirón o rotura en el aductor izquierdo al momento de sufrir la falta. El futbolista estaba entre lágrimas.
El escenario del panameño no pinta para nada bien de cara al Mundial, donde es una de las figuras del combinado nacional. Por ahora, los Pumas siguen sin confirmar la lesión que sufrió el jugador ante los azules.
Dell otro lado de la moneda, Cruz Azul festejó con todo su décimo título en la Liga MX.
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