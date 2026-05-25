La celebración íntima del Motagua: parejas de futbolistas sorprendieron

Motagua desató una auténtica fiesta tras conquistar el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, con jugadores, cuerpo técnico y familiares celebrando a lo grande la ansiada Copa 20.
El argentino “Droopy” Gómez aprovechó la euforia del campeonato para posar orgullosamente junto al trofeo, luego de firmar un torneo brillante con la camisa azul.
“Droopy” Gómez también inmortalizó el momento con Serrano, dos figuras que fueron claves en la obtención del título motagüense.
El panameño Jorge Serrano volvió a saborear la gloria con Motagua y cerró el campeonato siendo uno de los futbolistas más determinantes en la recta final.
Marcelo Santos y Marlon Licona no ocultaron su felicidad y celebraron con enorme emoción una nueva consagración del Ciclón Azul.
El defensor del Motagua volvió a levantar un campeonato con los azules, aunque dejó en el aire su futuro de cara a la próxima temporada.
Javier López se mostró muy emocionado tras conquistar el título en apenas su segundo torneo al mando del conjunto capitalino.
La leyenda Emilio Izaguirre también se unió a la fiesta azul y celebró con enorme orgullo una nueva estrella para el Motagua.
El presidente Pedro Atala no dejó pasar el momento y posó sonriente junto al trofeo que confirma la grandeza del club azul.
Javier López, Emilio Izaguirre y Pedro Atala protagonizaron una de las postales más especiales de la noche junto a la ansiada Copa 20.
Jefryn Macías celebró el campeonato acompañado de su esposa e hijo, compartiendo un emotivo momento familiar tras la conquista azul.
Júnior Izaguirre, ídolo y referente histórico del Motagua, también aprovechó para inmortalizar el título junto a su familia.
¡Pura calidad extranjera! John Kleber Oliveira da Silva, Jorge Serrano y “Droopy” Gómez regalaron una espectacular postal junto al trofeo de campeón.
Jhen Clever Portillo, una de las jóvenes promesas del Ciclón Azul, posó orgulloso con su medalla y la Copa 20 en una noche inolvidable.
Macías aprovechó la lente de La Prensa para dejar una tremenda imagen celebrando el histórico campeonato motagüense.
El brasileño John Kleber Oliveira da Silva celebró junto a su familia levantando con orgullo el trofeo de la ansiada Copa 20.
Luis Ortiz, héroe de la tanda de penales, desbordó alegría mientras alzaba el trofeo tras convertirse en figura decisiva de la gran final.
¡Qué tremendo flow! Alejandro Reyes posó con el trofeo y confesó que este campeonato tiene un sabor especial por ser el primero que disfruta junto a su hijo.
Alejandro Reyes también compartió una emotiva fotografía junto a su esposa y su pequeño, celebrando unidos la conquista azul.
El goleador uruguayo Rodrigo de Oliveira cerró la noche de festejos posando junto a su familia y la histórica Copa 20 del Motagua.